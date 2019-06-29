（圖片來源：網絡） 中評社北京6月29日電／6月26日，受國務院委托，文化和旅遊部部長雒樹剛向第十三屆全國人大常委會作國務院關於文化產業發展工作情況的報告。上一次全國人大常委會聽取關於文化產業的報告是2010年4月。時隔9年，文化產業有哪些新的變化？這次國務院關於文化產業發展工作情況的報告又透露出怎樣的新信息？未來文化產業將會走向何方？對比兩次報告，答案躍然紙上。



文化產業的“亮麗成績單”



十年磨一劍。走過探索、起步、培育的初級階段，文化產業迎來加快發展的“黃金期”，呈現出朝氣蓬勃的新局面，已成為調整優化產業結構、推動新舊動能轉換的一支重要力量。



下面這組數字，清晰地勾勒出文化產業的“成長軌跡”。



從總量上看，2010年文化產業增加值為11052億元，占GDP的2.75%。而到了2017年，全國文化產業增加值為34722億元，占GDP的比重達到4.23%。我國已成為世界圖書出版、電視劇制播、電影銀幕數第一大國，電影市場規模穩居全球第二。



每一個萬億元的台階，都是文化產業值得標注的里程碑：從無到有，2010年文化產業增加值首次突破1萬億元，用了整整8年時間；此後，保持跨越式發展的強勁勢頭，從1萬億元到2013年的2萬億元，用了3年時間；從2萬億元到2016年的3萬億元，也只用了3年時間。



目前，文化產業增加值過千億元的省（區、市）已有13個，其中，廣東、江蘇、浙江、山東等省超過3000億元；文化產業增加值占GDP的比重超過5%的省市有4個，分別是北京（9.64%）、上海（6.79%）、浙江（6.19%）和廣東（5.37%），文化產業已成為支柱產業。



10年來，人們對文化產業的認識和理解也越來越清晰：文化產業是以文化為核心內容而進行的創作、生產、傳播、展示文化產品和提供文化服務的經營性活動，涵蓋文化藝術、新聞出版、廣播影視、網絡文化等領域，涉及中央宣傳部（國家新聞出版署、國家電影局）、中央網信辦、文化和旅遊部、廣電總局等職能部門。宣傳文化部門會同發展改革、財政、商務、金融、科技、自然資源等部門搶抓機遇，出台了一系列舉措，推動文化產業發展取得顯著成效。