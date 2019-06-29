中評現場：政見會場內說理 場外粉絲喊口號

韓國瑜支持者身穿“國旗裝”最為醒目。（中評社 趙家麟攝） 中評社台中6月29日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選第二場政見會29日下午3點在台中登場，前黨主席朱立倫、前鴻海集團董事長郭台銘、孫文學校總校長張亞中、高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋依序到場做準備。場外則有韓國瑜、郭台銘與朱立倫的支持者為屬意人選“高喊凍蒜”，三個陣營壁壘分明，先後接續高喊支持人選凍蒜，不過都很理性，沒有互罵，只有在口號聲量上相互尬場，也是相當有趣。



第二場政見會在29日下午3點至5點在台中福華飯店17樓福華廳舉行，主題為青年、社會、文化、教育四大議題，由東森電視承辦進行實況轉播，並於國民黨官方Facebook同步直播。



這一場政見會與高雄首場不同，五位候選人被安排從地下室直接搭管制電梯到17樓會場，支持者則是群聚在飯店門口，依照支持對象自然群聚在一起。



最先到場是韓國瑜的支持者，因為身穿“國旗裝”最為醒目，韓粉的特性是自發性到場，都是陸陸續續到場，還有住在台中的支持者是看到電視台報道，才急急忙忙從家裡趕過來，到了下午2點大約已經聚集30位韓粉，高喊口號“韓國瑜當總統”、“總統總統韓國瑜”。



其次是郭台銘支持者，他們自稱是由各地郭粉組成的“郭子軍”，還有中華全球華僑總會長李鎔任也帶著幾位台商到場表態挺郭，郭的支持者大約20位。



最有規模是朱立倫支持者，在新北市議員江怡臻率隊下，人數也是30位，多數都是年輕人，符合這一場辯論會的主題，他們穿著黑色T-shirt、牛仔褲，手持“就愛朱隊長”、“唯一支持正常倫”手板，展現團隊氣勢。



五位候選人中，也只有朱立倫現身飯店門口跟支持者致意。隨後，周錫瑋也現身飯店大廳受訪，但沒有走到門口跟國民黨支持者問候。