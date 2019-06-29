韓國瑜未露面　許淑華現身韓粉熱情歡迎

大力挺韓的藍委許淑華出現在政見會場時，大批韓粉立刻湧上，場面熱烈。（中評社 趙家麟攝） 中評社台中6月29日電(記者趙家麟）中國國民黨2020初選第二場政見會29日在台中登場，各路人馬陸續抵達會場外搖旗吶喊，較勁意味濃！



參選人之一的前黨主席朱立倫特別向現場的支持者打招呼，另一位參選人周錫瑋也到酒店大廳向媒體簡短談話。韓國瑜並沒有出現在酒店大廳，但力挺高雄市長韓國瑜的“立委”許淑華到場時，韓粉立刻湧上，場面熱烈。



距離政見會下午三時開場只剩下1小時，支持郭台銘、韓國瑜、朱立倫的人馬在會場外毗鄰而聚，各自高舉的旗幟、看板不斷地呼喊口號，互比聲勢，氣氛熱絡，也反映選情激烈的一面。



黨主席吳敦義本來規劃要從會場的大門進入，但是大批媒體在外圍堵等候，臨時又改變了路線，車隊直接進入地下室；副主席曾永權到場時，大批媒體湧上；“立委”許淑華出現時，現場的韓粉立刻上前熱情歡呼，又是唱歌、又是吶喊，挺韓情緒高昴。



主辦單位今天的規劃，在政見會前並沒有參選人的受訪機會，參選人都是駕車直接往地下室，再搭電梯上政見會場，只有朱立倫走出酒店外，當面向挺朱的青年軍致意。一旁的郭台銘啦啦隊也不甘示弱，呼口號壯大自己的聲勢。



參選人之一的周錫瑋，在場外並沒有啦啦隊出現，周主動出現在酒店的大廳簡短受訪。