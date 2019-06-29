中評鏡頭：藍選將台中政見會　韓、郭互動佳

韓國瑜用手嗚著嘴與郭台銘聊天。（中評社） 中評社台中6月29日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午3點在台中登場，前黨主席朱立倫、前鴻海集團董事長郭台銘、孫文學校總校長張亞中、高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋依序到場做準備。韓國瑜步入會場後，恰巧跟郭台銘相鄰而坐，韓郭兩人在開場前一直在聊天，過程中韓還數度用手嗚著嘴。



第二場政見會在29日下午3點至5點在台中福華飯店17樓福華廳舉行，主題為青年、社會、文化、教育四大議題，由東森電視承辦進行實況轉播，並於國民黨官方Facebook同步直播。



本場政見發表會，流程分成兩個階段，第一階段參選人發表政見，每位參選人發言12分鐘，共計60分鐘。第二階段則是由主持人進行2個提問，分次於現場抽題及說明，每次時間2分鐘；每位參選人回答3分鐘，共計34分鐘。



五位選將中，朱立倫率先在11點多到場，接著是郭台銘、張亞中在12點多到場，最後是韓國瑜、周錫瑋在下午1點多到場。



韓國瑜步入17樓會場，先與在場的國民黨副主席曾永權、中常委游家富等人握手致意，接著韓入座，左手邊是郭台銘，右手邊則是周錫瑋。韓郭相鄰而坐，兩人一直在聊天，過程中韓還幾度嗚著嘴，不知道是咳嗽，還是與郭講悄悄話，而不讓嘴形被拍到。



隨後政見會開場，吳敦義先上台致詞，五位選將接著走到舞台旁等候。