張亞中談認同　我們既是台灣人也是中國人

張亞中發言。（中評社） 中評社台中6月29日電／中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午3點在台中福華飯店舉行，主題為青年、社會、文化、教育四大議題，5位參選人過招。台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長張亞中提出了“和平、開放、共治、均富、美德”五大價值。他並指出，從血緣文化上來看，台灣人當然是中國人，從法律政治上來說，“中華民國”的國民當然也是中國人。因此，我若是“總統”，我會清楚與大聲地告訴國人及全世界，我們既是台灣人也是中國人。



他並強調，我會為兩岸創造和平，讓台灣對全球全面開放，把台灣的餅做大，把民進黨自我設限的枷鎖全部解開，讓你們在台灣與全球都有一展長才的機會。



張亞中第一階段發言全文：



各位參選人、現場與電視機及網路上的朋友，大家好。



一顆大樹，有樹根、樹幹、樹枝與樹葉。根如果爛了，枝葉必然枯萎。國家的根爛了，再談甚麼政策，都沒多大意義。根是甚麼？根是國人的國家民族認同，根是我們的文化教育，根也是我們國家未來的青年。各位朋友，為什麼藍軍會有“亡國焦慮感”，因為“中華民國”的根已經開始爛了。



多年前，我把坊間多本高中歷史課本錯誤的地方一一標註出來，送給馬英九參考，馬“總統”看了以後的評語是“怵目驚心”。郝伯村先生說，從他孫女的教科書來看，他已成為“亡國之人”。資料顯示，已有超過一半的青年認為自己只是台灣人不是中國人，“中華民國”認同的根快被刨空了。民進黨2016年再次執政後，更進一步把中國史，也就是本國史給廢了，未來青年的國族認同將更為錯亂。



在政治立場上，我不會責備民進黨，因為要“台獨”，就必須先走文化“台獨”的路線，必須要去掉“中華民國”立國的孫中山思想、去掉中國史、否定中華文化是台灣多元文化的主體。我要責備的是，在我們的根被刨的時候，本黨在哪裡？有捍衛嗎？有抗爭嗎？不要說沒有做到撥亂反正，連最低的課綱微調也不敢堅持。當時本黨的執政團隊對不起國家、對不起中華民族、對不起中華文化，這是本黨想要的歷史定位嗎？



但是，民進黨也別高興得太早，你們寄生在“中華民國”體內，為了權力，不惜以文化“台獨”為手段，不惜把“中華民國”、民族文化的根都搞爛。當“中華民國”這棵大樹倒了，你們的寄生也將一起結束。



我不是選“總統”才來談文化、談教育。各位朋友，我很渺小，但是我對國家民族的情懷是巨大的。這二十年來，為了挽救“中華民國”的根，我在各地奔走募款，也幾乎散盡家財。“中華民國”建國百年時，當時馬政府只強調民國三十八年之後“中華民國”與台灣關係的部分，對革命先烈幾乎不提。而我當時自行製作了六集紀錄片：《百年中國，迷悟之間》，完整詳實的呈現了“中華民國”的百年奮鬥過程，但是即使我免費提供，也只有佛光山《人間衛視》願意播出；我參與課綱微調，但馬政府不敢堅持；我找朋友來出版歷史教科書，但沒有學校敢買。我並沒有挫折，繼續編寫了本國史、中華文化、孫文思想等書，更成立孫文學校，繼續“弘揚孫文思想、深耕中華文化、推動兩岸和合”，為的就是要搶救國家與民族的根。



台灣認同的混亂，來自於我們對歷史文化認識出了問題。目前的台灣史，有太多謊言誤解，如果不了解台灣史，我就不夠資格選“總統”。為了正本清源，撥亂反正，去年，我與蔡正元先生共同出版了《台灣史基本讀本》。如果當選“總統”，我會做甚麼？



我會告訴國人，“只有唐山公，沒有唐山媽”的說法是錯誤的。清朝時期我們的先民大量到台灣開墾，其波濤壯闊的程度較之美國拓荒大西部，毫不遜色。台灣人目前有漢人血統的高達97%，台灣人生活中的文化底蘊，比大陸的中國人更像中國人。從血緣文化上來看，台灣人當然是中國人，從法律政治上來說，“中華民國”的國民當然也是中國人。因此，我若是“總統”，我會清楚與大聲地告訴國人及全世界，我們既是台灣人也是中國人。



我會捍衛台灣人民的尊嚴，我當選的第一天，就不會進駐現在的“總統府”，那棟樓在當時曾被稱之為“鴉片樓”，因為那是拿毒害台灣人鴉片的錢所蓋的。從空中俯看那棟樓是個日本的“日”字，大門朝向太陽升起的“東方”。這是要台灣生生世世臣服於日本的一棟樓。



我會把現在館前路上台灣博物館裡面，兒玉源太郎及後藤新平這兩座銅像送還日本在台協會，原因很簡單，這兩位在台灣殺台灣人如麻，無情無盡地掠奪台灣的資源。我還會把現在的台灣博物館，重新改回“台北大天后宮”，把我們文化的根找回來。我也會告訴國人八田與一沒有這麼偉大，他只是幫助他的日本母國方便剝削我們先民辛勤所得的稻米與蔗糖而已。



二二八事件讓本黨有了原罪感，因而只會拿香跟著民進黨拜。我完全同意要還原歷史真相，找回正義。我也寫了《二二八事件讀本》，辯證二二八事件的真偽。我當選“總統”，立刻召開國際學術研討會，要求不同立場者推派代表，就二二八事件中三大問題：是否為“官逼民反”？是否為“大屠殺”？蔣中正是否為元凶？進行公開討論，全程網路直播。蔣中正先生在台灣的歷史評價，如果是不堪的，我會同意將他的銅像移出中正紀念堂，但如果是肯定的，鬥爭就應該停止。



以上我要做的事，只是一小部分。我深信，當我們一一釐清歷史的真相時，民進黨所謂的“轉型正義”的立論就自然瓦解，也唯有國人對歷史有共識時，國族認同的根才紮得穩。



如果兩岸問題，是我們外部問題的重中之重，那麼教育問題，就是內部問題中的重中之重。十年樹木，百年樹人，教育出問題，國家不可能好。



過去我們生活艱苦，資源匱乏，但是我們重視教育，有無數的清貧青年得以翻身，也創造出了當年的經濟奇蹟。但是何其不幸，李遠哲帶頭的教改25年，不求甚解地把台灣當實驗室，把學生當白老鼠，結果是國家整體競爭力下降，我們的根出問題了。



我們原以為開放師資培育可以增加更多老師，結果量變帶來的是質的崩壞，因為供過於求，就業環境惡化許多優秀人才不願踏入老師這個行業。原本以為廣設大學可以消除升學壓力，結果卻是大學教育平庸化，原來優異的技職教育消失了，年青人畢業後不知如何就業、企業找不到人才。入學方式讓家長與學生無所適從，甚至比聯考時代更加缺乏公平基礎。這個結果，民進黨與本黨都有責任，必須要向人民道歉。



國家辦教育應該是以國家力量，支援資源不足的學生有機會跟資源充足的學生一同競爭，現在的教改卻是讓資源充足的學生優勢越大，這絕不是國父孫中山先生的三民主義想要的，因為三民主義永遠是打不平主義。



今年5月底，我參加“國教行動聯盟”在“教育部”前的抗議活動，我當時即接受他們的主張，承諾他們，如果我當選“總統”，會徹底檢討這25年的教改，會強化品格教育的養成；在大學入學制度方面，要增加學測鑑別度，從目前的15級分增加到30級分；會提高指考入學所占比率，不得低於五成，讓弱勢家庭的子女也有公平的入學機會；在考試時要重視學生在國文、英文、數學等基礎科目的能力，讓他們日後有好的基礎繼續學習。



我參選“總統”，提出了“和平、開放、共治、均富、美德”這五大價值。其中“共治”就是政府與民間來共同治理國家。若我當選“總統”，會開啟新的“教育決策結構”，我將要求“教育部”放下本位主義，放權給民間教育NGO組織，讓關心教育的學者、專家、家長，一起與政府“共治”教育。各位朋友，官僚可能會與社會脫節，但是為了小孩，家長永遠不會。我對人民有信心，由民間與政府“共治”教育，只會更好。



就以教科書為例，如果當選“總統”，我的立場很簡單，社會科的學習必須包括“憲法”、本國史、中華文化、美德教育等四大基本要素，其它內容完全“開放”，不再有“教育部”規定的課綱，開放出版社自由撰寫。學校要使用哪本課本，由家長與學校共同決定。



青年是國家未來的根，我深信：“青年強則國家強”。我這裡不談技術性的青年政策，例如青年貸款、青年居住，因為這些政策都只是樹枝，樹根穩了，樹幹健康，樹枝自然長的好。做為“總統”，我允諾青少年的，就是給你們最好的教育體系。當你們進入社會，我提供給你們的就是“機會”，我會為兩岸創造和平，讓台灣對全球全面開放，把台灣的餅做大，把民進黨自我設限的枷鎖全部解開，讓你們在台灣與全球都有一展長才的機會。



各位朋友，很抱歉，時間真的不夠，我還有太多的社會政策想與各位分享，特別勞資問題，以及所謂年金改革引發的社會爭議、弱勢族群的照顧問題，容我在下一次國政願景中再向大家報告。



做為“總統”，我會救我們國族的根，讓“中華民國”這顆大樹能夠活下去，請與我一起重新啟動“中華民國”，謝謝！

