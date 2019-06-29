郭台銘談財政及人口危機 包養六歲以下兒童

郭台銘發言。（截自東森電視） 中評社台中6月29日電／中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午3點在台中福華飯店舉行，主題為青年、社會、文化、教育四大議題，5位參選人過招。鴻海前董事長郭台銘提出台灣財政與人口危機，並提出使用台灣的大數據資源開發財源，也要為年輕人找出路，為中小企業找資金。



郭台銘今天在政見發表的過程中，有時放下講稿，拿出布袋戲偶素還真、感謝卡和“中華民國”帽子作為道具，與第一場政見會全程看稿有些不同。



郭台銘第一階段發言全文：



主席 各位優秀的候選人 各位觀眾，



大家好！



我是郭台銘，“中華民國”是我們的國家，我們熱愛“中華民國”，我郭台銘更是“中華民國”的鐵粉，但是我今天要跟大家坦白報告，我們“中華民國”已經面臨到嚴重的財政危機。



所有的政策施行都需要預算，都需要錢。但是如果我們把“中華民國”比喻成一家公司，這家公司可以說是債台高築，債務有多高呢？把看得到的和潛藏的負債加起來，一共是24兆(新台幣)。其中光是勞保的未來負債，就達到10兆。根據政府發布的精算報告，7年之後，勞保的庫存現金就會用光光，等於就是破產了。



這表示今年58歲的勞工，等到你們退休時候，你們每請領100塊錢只能拿到66塊錢，而且拿到的錢，還會每年遞減，所以現在20歲的年輕人，等到退休的時候，更是每請領100元，實際只能拿到32元。這對我們的勞工公平嗎？這對年輕人公平嗎？



這是蔡政府不敢面對的真相，卻是全民必須面對的危機。大家可能不知道，去年我們政府的七大基金，就慘賠近千億，在企業界如果績效是這樣，CEO早就被換掉了！所以“蔡不好吃，換郭來煮”！



我做“總統”，我會打造一個“國家儲備基金”，請世界上最有能力的團隊來做專業管理，保證收益，為國家賺到高報酬率，把餅做大，解決勞保問題。事實上，把餅做大，是解決所有問題的關鍵，



除了勞工，我們的軍警消和公教同仁，被蔡政府侮辱、被剝奪。我有信心把餅做大，然後用做大的餅，還給你們補償，還給你們公道！



我郭台銘是真正的政治素人，我不會造勢，但我很會做事！



舉例來說，5月20日雲林縣張縣長在斗六所有年輕企業家面前，發給我第一張雲林縣經濟顧問聘書後，我立刻開始推動雲林工、商、農和教育的轉型升級。我去到了西螺，那時不曉得西螺是李佳芬女士的家鄉，但我從小就知道西螺醬油很出名，雖然吃不起，也知道是滷出好吃控肉的關鍵。



在參觀他們的百年醬油釀造工廠後，我的團隊幫他們用網路、大數據和A I，收集戶外兩千多個醬油缸生產過程中的溫濕度、產地、含水量等因素後，找出關鍵配方來提升醬油生產的品質和效率，也增加管理效率50%。你看，現在他們已經是用手機程式在監控釀造品質了



另外，同樣在雲林，我們用AI保存霹靂布袋戲的傳統文化台灣出頭天，相信郭台銘！



大家對這個聲音應該很熟悉，其實霹靂所有角色都是由黃文擇副董事長配音，但剛剛素還真所說的話，其實不是由他配音而是由AI創造的，我們透過AI語音合成技術，幫新戲來配音，目標就是能發揚這項極具台灣特色的傳統文化。



在拜訪雲林的同時，當地文昌國小棒球隊的小朋友們，希望藉到日本參加邀請賽的機會，能夠觀看軟銀鷹和巨人隊在東京的比賽，我立刻打電話給我的好朋友孫正義，他是軟銀鷹的老闆，請他安排見至今仍然拿著“中華民國”護照的王貞治先生，所以看完比賽後，王貞治也親自接見這些小球員。這就是他們當時的合照。在全壘打王王貞治鼓勵下，文昌國小棒球隊在日本群馬縣取得連三勝，拿下邀請賽總冠軍。我很高興，我做這件實事，讓這群小球員們在日本為“中華民國”造勢。



還有，為了縮短城鄉教育的差距，我打破空間的限制，在雲林古坑國中小和台西國小、也在我和韓國瑜市長的母校新北板橋國小，運用遠距連線教學的新科技，讓山區、海邊和城市的小朋友可以彷彿在同一間教室中互動交流學習, 這樣新的教育方式，小朋友都很喜愛，所以給了我這個郭叔叔的可愛感謝狀。



韓市長，我知道你這個雲林女婿在高雄很忙，所以這些雲林的事情我這個南投女婿就直接幫你做了。說真的，看到那些小孩子，我很高興，因為他們都是我們未來的希望。



“生命的意義，在創造宇宙繼起的生命。”，但現在的台灣卻有個人口大警訊，根據“國發會”公佈的台灣人口成長趨勢，明年就會進入死亡交叉，台灣的自然人口就將出現負成長；到2065年後台灣只剩下1,600萬人。



我不想當個明年就縮水的“總統”。作為一個“總統”的責任，就是要解決問題。



如果年輕人不生小孩台灣的未來在哪裡？如果年輕人不生小孩那你買回來的坦克車和飛機，誰開啊？如果年輕人不生小孩“國家安全”誰保護阿？經濟誰拚阿？老一輩的誰養阿？



如果我郭台銘當選“總統”，這個嚴重的“國安”問題，我要優先解決。



我們一定會提出辦法，恢復年輕人養兒育女的意願。投資小孩，就是投資國家的未來啊！



很多人不敢生養子女，是怕養育的負擔太重。我郭台銘要在這裡承諾，只要我當選“中華民國總統”，所有的新生兒，從出生到6歲，由國家幫你養。



要做到這點，我們需要資金；這一點我郭台銘是最有能力做到。



而取得資金的最好方法，就是利用國家的大數據資源開創財源。



我如果當選“總統”，將要成立“全台健康大數據基因庫”



這個新生命工程，包括：國家新生命、家庭新生命、年輕人新生命，這是我要推動的新的十大建設工程之一。



最後，我要談談青年人最關心的創業問題。



我也曾經是青年人，我創立鴻海，一開始也是中小企業，連我只有11個人，我們放了兩台機器，生產黑白電視機的旋鈕。我跟中小企業座談的時候，很多人提出了遭遇的問題，我一聽，怎麼那麼熟悉，原來跟我四十多年前創業的時候所碰到的問題都一樣！



那麼多年過去了，這些問題竟然都沒有改變，還是有著：資金、土地、用電、用人等等的問題。所以請大家相信，青年創業與中小企業的苦，郭懂。



我如果當選“總統”，一定會和所有的地方政府合作，幫助青年創業，幫助中小企業解決問題。我會成立青年創業平台，把創業階段會面臨的問題在這個平台上同時解決。



創業不一定每一個人都會成功，但是每一個想創業的年輕人，國家都應該給你們一個創業的機會。



至於台灣的中小企業普遍面臨的問題包含老闆退休、下一代不接班、難找員工等，如果我當選“總統”，一定會整合跨部會的力量，成立輔導平台，由政府擔負起輔導轉型的責任。



各位鄉親父老，我再說一遍，我郭台銘是“中華民國”永遠的鐵粉。我戴國旗帽，不是今天才開始戴，大家可以看看這張照片，我在三十歲的時候，公司郊遊就已經戴著國旗帽去了。



但現在，“中華民國”已經被民進黨折磨的不成樣子，我非常痛心。



所以我要站出來，做“中華民國”隊長!帶領大家一起邁向成功勝利！



台灣要贏！相信郭台銘! 謝謝大家