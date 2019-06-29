韓國瑜：“去中國化”是一場政治騙局

中國國民黨2020初選第二場政見會，韓國瑜第一階段發言。（中評社） 中評社台中6月29日電／中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午3點在台中福華飯店舉行，主題為青年、社會、文化、教育四大議題，5位參選人過招。高雄市長韓國瑜在第一階段發言提出“文化立國、產業立命”的文化政策。他指出，過去二十年的“去中國化”是一場政治騙局，說穿了都是為了選舉。但2020年的台灣不能再搞這種文化革命，我們已經失去了20年前可以成為全球華人文化圈中心的契機，怎麼能一錯再錯？他會積極推動亞太文化創意產業營運中心的成立，建立一個具有一半孵化、一半實務功能的國際文化創意園區，集人才培育、場域借用、配套供應、商品展示、市場測試、仲介媒合、交流論壇、風投基金等功能於一身的全方位文創產業平台。



以下為韓國瑜第一階段發言全文：



主持人、各位黨內先進、各位來賓，大家好：



我一直認為我們這一代辜負了年輕人，我們的上一代給了我們很好的基礎，所以我年輕的時候雖然要什麼沒什麼，但總覺得一天過得比一天更好，可惜經過20多年的政府鬼混與社會對立，現在的年輕人看似要什麼有什麼，可是大部分都對未來沒有信心。



所以，我希望站出來改變鬼混與對立，因為我知道這四百多萬青年三十年後的成功與失敗，就是三十年後台灣的成功與失敗。我相信今天在列的每一位都和我一樣，我們站在這裡很大的起心動念，是因為我們為這些年輕人的前途以及台灣三十年後的未來而擔憂。雖然今天台上的人五位裡面我看起來最老，但其實我們年紀差距不大，三十多年前我們都是年輕人，我記得我當年研究所畢業之後薪水是四萬多(新台幣)、現在研究所畢業的年輕人可能還沒有四萬，但是物價房價卻漲了多少倍？所以年輕人被剝奪感很嚴重，對現實很不滿、對未來很不安。



現在青年朋友們所遇到最大的危機其實不只是低薪，而是生活在一個極端對立的社會：



第一，台灣的年輕人才充滿創意與活力，但是，因為缺乏機會和舞台，我們專業人才正在快速流失。2012年，世界知名的牛津經濟的研究報告，預測2021年全球各國人才供需的落差程度，台灣將是人才缺口比例最高的國家，為負的1.5。尤其，隨著台灣少子化的問題持續惡化，這個人才缺口的問題將更形嚴重。



第二、我們擁有最自由的社會，卻也有最粗糙的民主。政黨惡鬥讓台灣最近幾十年的政府政策都是偏向搞對立、炒短線、幾乎沒有一個政策具備長遠的考量規劃，此外，當今執政黨為了選舉，三番兩次傳播不實新聞，不惜錯用言論自由散播偏激仇恨的語言，帶頭把抹黑、抹黃、抹紅成為一門殘害台灣善良百姓的廉價生意。為了政治目的，剝奪媒體的言論自由，嚴重扭曲民主的核心價值。



第三、我們擁有世界上密度數一數二的大專院校，卻也有世界上含金量越來越低的大學文憑。台灣的高等教育幾乎變成普及教育，再加上政府對於技職教育與培養世界競爭力這兩方面的忽視，造成了就業市場上學無所用、用無其人的怪異現象，也嚴重影響到台灣中長期的經濟表現與產業發展。



第四、我們擁有最豐富多元的文化資本，卻有著最狹隘短視的文化政策。台灣文化本身無疑是豐富多元的，我們有原民文化、殖民文化，還有著構成主幹的中華文化，原本二十年前我們可以輕而易舉地站上全球華人文化圈的制高點，廣納全球華語文創人才及資金，讓台灣成為全球華人文創與娛樂中心，結果一場形同揮刀自宮的“去中華化”，讓台灣文創越走越辛苦，也連帶讓流行音樂、電影電視的市場越縮越小，其實這是一場對台灣文化的巨大浩劫，摧毀的不只是台灣的傳承與文化，也破壞了台灣的經濟與和諧。



因此，當我們站在這個即將分崩離析的2019年，我告訴各位，如果我們繼續走這二十年的老路，這將是一個最壞的時代。但是如果我們可以從2020年開始改變，這也可以是一個最好的時代。



我們年輕人以及年輕人的下一代已經不只是要和全世界競爭，可能還要和人工智慧競爭，為了能讓他們有更多的就業選擇以及與競爭優勢，我們必須從根本教育著手，首先，重新檢討並系統性落實十二年國教的配套措施：



1.將廣泛閱讀、哲學思辨與AI人工智慧應用融入正規課程的系統化設計。



2.落實與探究動手實作與思辯歸納的能力。



3.加強跨領域學習、深度學習、並培養解決問題能力。



4.改善師資的養成體系，保障代理教師福利，建立與正式教師接軌制度，並且鼓勵創新課程中關於創新研發與接軌市場的多元導向。



5.我們也要重視毒品滲入校園的防治工作，在學校教導正確防毒觀念，並從社會層面提高犯罪刑度、加強查緝績效、跨部門整合、加強矯治功能等四大方向全面檢討“我國”的反毒政策與執行效果。



再者，活化技職教育與高教轉型發展：



1.強化“術業專攻”的技術教育，加大“產學合作”緊密度，不讓學校所學和市場所需脫節。



2.鬆綁相關法規，放寬國際人才來台限制，吸引國際資源，支持大專校院之國際產學研發與深耕。



3.連結國內外企業推動大專校院創新轉型，協助科技大學轉型為終身學習或技職能力發展中心。



我們也需要一個“文化立國、產業立命”的文化政策。首先，“文化部”必須將台灣過去淪為政治工具的文化共識撥亂反正，過去二十年的“去中國化”是一場政治騙局，說穿了都是為了選舉。但2020年的台灣不能再搞這種文化革命，我們已經失去了20年前可以成為全球華人文化圈中心的契機，怎麼能一錯再錯？



我也會積極推動亞太文化創意產業營運中心的成立，在全世界各地都有政府帶頭做文創產業聚落的成功案例，和民間力量與合作，建立一個具有一半孵化、一半實務功能的國際文化創意園區，集人才培育、場域借用、配套供應、商品展示、市場測試、仲介媒合、交流論壇、風投基金等功能於一身的全方位文創產業平台。



同時，台灣社會面臨的另一個最大的問題，便是高齡化所產生的照護問題，好的照護中心十年都排不進，公立的照護中心更是沒人敢進，而龐大的照護支出，更儼然已經成為年輕人心中的最痛。



民進黨政府提出長照2.0，但實施至今三年以來，卻出現了服務不足、分配不均、申請繁瑣及財政不穩等四大缺失，導致目前普及率還不到四成，而在遺產稅及菸捐日漸減少之際，還隨時有斷糧之虞。



而為了要改善這樣的問題，我提出“讓政府來照顧您的父母”，仿效日本建構“長照保險制度”，每個人在工作期間都要強制投保，日後每位超過六十五歲的人，若要進入安養中心都不必支付任何費用，一半由長照保險支付，一半由國民年金支付，讓老人照護不再成為年輕人的負擔，由政府來照顧您的父母，完成長照的最後一哩路。



在年金改革部分，未來如果我當選“中華民國總統”，我將會在“不債留子孫”，“不增加政府財政負擔”的前提之下，仿效新加坡模式，成立主權基金，改善年金的經營績效，全面提高年金的投資報酬率。以“開源優先，節流為輔”的原則，扭轉現行的“政府經營擺爛，退休朋友遭殃”，的錯誤改革方式。



文化影響教育、教育塑造青年、青年決定社會，未來我若有機會領導台灣，我一定會從方方面面來改善台灣社會的對立與虛耗，我更將以身作則，推動執政團隊與政府部門的廉能文化，立下貪腐切結書，絕對選賢舉能，打破顏色用人規律，化解台灣社會長期兩極對立，打造高效政府，創造清廉政治。

