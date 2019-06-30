中評現場：G20成果豐富 中方實現四目標

外交部G20特使、國際經濟司司長王小龍將在中國代表團新聞中心舉行中外媒體吹風會（中評社 林艶攝） 中評社大阪6月30日電（記者 林艶 郭至君）中國外交部G20特使、國際經濟司司長王小龍6月29日在大阪中國代表團新聞中心舉行吹風會介紹了有關G20峰會的情況，他表示，此次G20峰會取得非常積極成果，有利於體現國際社會對多邊主義的信心，有利於鞏固G20Z作為國際經濟合作主要論壇的地位和作用。這是中國代表團新聞中心舉行的最後一場吹風會，受到媒體記者的高度關注。



王小龍表示，在當前錯綜複雜的國際經濟形勢下，這次峰會取得了非常積極成果。這些成果有利於體現國際社會對多邊主義的信心，有利於鞏固G20作為國際經濟合作主要論壇的地位和作用。眼下國際社會傳遞了積極的訊號，有助於世界經濟的穩定。



王小龍指出，這是習近平主席連續第七次出席或主持這樣的峰會，體現了中方對G20合作和全球經濟治理的高度重視。兩天來習主席出席了峰會四個階段的全球會議和數字經濟特別會議，發表了一些重要講話，積極引導峰會討論的基調，為峰會做出了重要貢獻。



王小龍認為，對中方來說，參與此次峰會實現了以下四個目標：一是，凝聚各方共識，堅定表明對多邊主義的支持。二是，堅定支持開放型的世界經濟，引領世界經濟前進的方向。在當前單邊主義和保護主義給世界經濟帶來明顯下行風險的背景下，有著重要的積極意義。三是，為完善全球經濟治理貢獻中國智慧。四是，促進團結合作，構建廣泛的夥伴關係網絡。

