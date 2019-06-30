中評鏡頭：伊萬卡閃耀G20 成全場焦點

伊萬卡與安倍相鄰而坐（中評社 林艶攝） 中評社大阪6月30日電（記者 林艶 郭至君）昨天上午，身穿一件粉色印花長裙的美國第一千金伊萬卡在大阪出席有關“女性賦權”主題的領導人特別活動並發表演講，氣質優雅十足的伊萬卡憑藉出色的表現和大方的社交能力，再度成為了全場的焦點。



本次大阪G20峰會，特朗普並沒有帶上美國第一夫人梅拉尼婭出行，而是帶上了寶貝女兒伊萬卡，這已是伊萬卡第三次陪同父親參加G20峰會。作為白宮高級顧問的伊萬卡在G20峰會期間出席了各項會議，包括備受矚目的“習特會”、女性賦權主題會議等，成為全場非常靚麗而搶眼的女性參會者之一。



伊萬卡的位置被安排在日本安倍首相和父親特朗普之間，她比父親更早些時間來到會場。就坐後便與一旁的日本首相安倍進行交談，隨後一旁荷蘭美女王後馬克西瑪也加入了他們的小範圍私聊，從他們燦爛的笑容可以看出聊得很愉快。伊萬卡的親和力有目共睹，看起來和與會的領導人都很熟悉。大會前後，伊萬卡還與印尼總統佐科、德國總理默克爾、法國總統馬克龍等領導人親切寒暄。大會開始後，她還上台發表了一場精彩的演講，父親非常專注地聽其發言，時不時轉身將目光投向她。



伊萬卡是特朗普和第一任妻子伊凡娜的女兒，在家排行老二，不僅長得很出眾，從小還智慧過人。小時候自己賺零花錢，上高中打零工當模特。伊萬卡非常努力，大學畢業後沒有直接進入父親的公司，而是應聘到另一家房地產公司，從職員做起，鍛煉自己積累經驗。最後來到了家族企業，成為特朗普集團的副總裁，目前她在白宮擔任無薪資的非正式顧問職務，經常隨父親出席各種領導人之間的重要活動。

