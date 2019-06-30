山東省海外聯誼會訪問洛杉磯

山東省海外聯誼會訪問團，日前到訪洛杉磯，受到了美國南加州山東同鄉會和美國山東商會的熱情歡迎（中評社圖片） 中評社洛杉磯6月29日電（記者 啟恩）由山東省海外聯誼會副會長孫中亮為團長的山東省海外聯誼會訪問團，日前到訪洛杉磯，受到了美國南加州山東同鄉會和美國山東商會的熱情歡迎。



在歡迎座談會上，山東省海外聯誼會副會長孫中亮表示，我們這次參訪主要目的是加強山東海外聯誼組織與洛杉磯當地華人華僑社團的交流交往，通過與當地華人華僑代表座談、拜會社團商會領袖，洽談合作項目等加強兩地交流交往。同時幫助威海、臨沂兩市積極開展城市形象推廣、助推新舊動能轉換等有關事宜開展洽談協商。



孫中亮說，山東地處祖國的東部，黃河下游，現在陸地面積有15.7萬平方公里，海域面積是15.9萬平方公里，海岸線3300多公里。我們山東用三句話來表述就是，人口大省；經濟大省；同時也是文化大省。泰山從這裡崛起，黃河從這裡入海，孔子在這裡誕生。在山東這塊熱土上，出現過不少的古代先賢，比如說孔子，曾子，墨子，還有諸葛亮，魯班，王羲之等等數不勝數，我們也為之驕傲。



孫中亮強調，現在山東的經濟發展可以用“三個一來”描述，經濟生產總值超過了一萬一；整個的人口也超過了一億；人均的GDP超過了一萬。整個的山東處於不斷向前發展的過程。我們山東按照習近平同志為核心的黨中央的統一部署要求，聚焦全力實現“兩個走在前列”的奮鬥目標，我們的構建以新舊動能轉換、鄉村振興、海洋強省、三大攻堅戰、軍民融合、打造對外開放新高地、區域協調發展、重大基礎設施建設八大戰略布局。



孫中亮說，我覺得山東現在是投資新業的好時候，山東是一塊熱土。歡迎駐洛杉磯總領事館給予山東多提供一些信息。希望在坐的和平統一促進會聯盟、商會和同鄉會加強同我們聯繫，能夠回山東去投資興業。我們願意成為紐帶為各位回山東家鄉投資興業架起橋梁。



美國南加州山東同鄉會會長張凌雲在歡迎儀式上表示，熱烈歡迎孫中亮副會長和山東省海聯會訪問團來到美國南加州看望慰問海外鄉親和僑胞。對訪問團通過交流，加深了解南加州僑情，加深與南加州華人華僑合作感到歡欣鼓舞。



張凌雲表示，美國南加州山東同鄉會，美國山東商會將積極在海外搭建平台，在中美、山東和加州之間搭建橋梁，推動中美關係不斷良性發展，做中美友誼的民間大使，為山東社會和經濟的發展做出自己的獨特的貢獻。



張凌雲感謝山東省海聯會和駐洛杉磯總領事館一直以來對美國南加州山東同鄉會和美國山東商會會務的支持與幫助。張凌雲說，我們將繼續積極參加南加州社區的各項活動，在海外不斷宣傳山東，推介山東，講好中國故事，講好山東故事！



中國駐洛杉磯總領事館僑務組長湯長安、領事解世波出席了當天的歡迎座談會並致辭。



山東省海外聯誼會訪問團成員包括山東省海外聯誼會副會長孫中亮，威海市海外聯誼會副會長程曉軍，臨沂市海外聯誼會副會長鐘呈春，山東省海外聯誼會理事徐光和劉馨蕊。



出席歡迎座談會的還包括美國南加州山東同鄉會會長張凌雲，美國山東商會會長田平春，美國南加州山東同鄉會成員譚玉美、王梓州、王婷、侯娟等。



（美國）中國和平統一促進會聯盟輪值主席徐中，中評社駐洛杉磯辦事處主任宋楷文也應邀出席了歡迎座談會。

