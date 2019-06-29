習近平會見法國總統馬克龍

中評社北京6月29日電／國家主席習近平29日在大阪會見法國總統馬克龍。



習近平表示，今年3月我成功對法國進行國事訪問。訪問期間我們達成的一系列戰略共識和合作協議正在穩步落實。在世界面臨百年未有之大變局之際，面對保護主義、單邊主義逆流和氣候變化等人類共同挑戰，中法理應體現大國擔當，堅持獨立自主，攜手合作，共同做多邊主義的維護者、開放合作的踐行者、世界和平的捍衛者、文明交流的引領者，促進世界和平穩定和發展進步，保護美好的地球家園。



習近平指出，國際社會共建“一帶一路”已進入高質量發展的新階段，中法雙方要加快落實第三方市場合作項目，推進核能、航天等大項目合作。中方歡迎法國參加第二屆中國國際進口博覽會。雙方要精心籌備2021年中法文化旅遊年，促進人文交流。中法要就國際和地區問題保持密切協調，推動熱點問題政治解決。



馬克龍表示，習近平主席今年3月對法國的訪問有力推動兩國政治、經濟、人文等領域關係取得新進展。我期待著再次訪華。法方願同中方拓展農業、數字經濟、能源、民用核能等合作，增進文化交流。法中都支持多邊主義，要就全球治理密切協調，在應對氣候變化、生物多樣性等多邊議程中開展積極合作，發揮引領作用。



雙方還就朝鮮半島、伊朗核等問題交換了看法。法方高度評價中方為勸和促談發揮的重要和建設性作用，表示願同中方加強溝通協調，維護地區和平穩定。



丁薛祥、劉鶴、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。



（來源：新華社）