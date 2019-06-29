美聯邦禁止特朗普政府用軍費修牆

中評社北京6月29日電／據外媒報道，28日，美國加州一名聯邦法官作出裁決，禁止特朗普政府動用數十億美元的軍事資金在美國南部邊境修建隔離牆。



美國聯邦地區法官吉列姆在加州聯邦法院發布了永久禁令。5月，吉列姆曾裁定暫時停止美國政府使用軍事資金修建邊境牆。



今年早些時候，美國總統特朗普宣布全國進入緊急狀態，目的是將大約60億美元的國防部資金轉移到邊境牆建設上。



特朗普政府稱，在國家緊急狀態的範圍內使用軍事資金是合法的，因為對資金的需求是“無法預見的”。律師們表示，如果他們不能在財政年度結束前將聯邦資金授予承包商，承包商可能會失去資金來源。



包括美國公民自由聯盟和塞拉俱樂部在內的多家組織提起的訴訟中，對軍事資金在國家緊急狀態令範圍內的轉移提出了質疑。



吉列姆在裁決中表示，起訴阻止使用軍事資金修建邊境牆的團體，將因修建邊境牆而遭受“無法彌補的損害”。



塞拉俱樂部的執行律師格洛麗亞•史密斯在一份聲明中說，這些組織“對法院今天保護我們的憲法、社區和環境的決定表示讚賞”。



史密斯稱：“我們已經看到了不斷擴大的邊境牆幾十年來對社區和環境造成的破壞。圍牆分隔了社區，加劇了洪水威脅，破壞了土地和野生動物生長，浪費了本該用於社區真正需要的基礎設施的資源。”



（來源：中新網）