社評：日本默許熱比婭鬧場不利改善雙邊關係

“疆獨”和“港獨”在日本合流 中評社香港6月30日電（評論員 陳鴻斌）習近平主席出席於大阪舉行的20國集團峰會，這是中國國家元首近9年後首次赴日出席國際會議，日本政府對習主席的與會也非常重視，6月27日安倍首相與習主席一個多小時的會談以及單獨為習主席舉行的晚宴已足以說明這一點。



但不可思議的是，與此同時日本政府卻再度讓臭名昭著的“疆獨”頭目熱比婭入境。儘管中方一再向日方曉以利害，但日本卻一意孤行。而且日本警方居然默許熱比婭等民族分裂分子前往會場附近造勢鬧事，而且安倍在與習近平主席的會談中也提及了新疆維吾爾族居民的所謂“人權”問題。這恰好再現了去年安倍訪華之際熱比婭在東京拉攏“疆獨”等分裂勢力成立所謂“自由印太聯盟”一幕，這顯然不是什麼偶然的巧合，而充分顯現了日方的險惡用心。



眾所周知，近一兩年來，中日關係出現了明顯的改善跡象，雙邊關係正在重返“正常軌道”。去年10月安倍首相在相隔7年後首次訪華，中日雙方就在第三方市場開展合作取得了一致，兩國在各領域的合作正在全面恢復，包括今年4月日本海上自衛隊派遣艦艇出席中國人民解放軍海軍成立70周年相關活動，日本海上幕僚長（相當於海軍司令）還與中國海軍司令員舉行了會晤，接下來日本防衛大臣也將訪華。日本政府還邀請習近平主席明年春季訪問日本，雙方正為此開展緊張的準備工作。



此前，中國駐日本大使程永華離任前夕，安倍首相特意為其舉行午宴餞行，日本政府還舉行了規模空前的離任大會，安倍等眾多政要出席。新任大使孔炫佑到任後，安倍首相又撥冗會見了孔大使，這些都清楚地表明了日本政府希望改善中日關係的願望。



但勿庸諱言的是，與此同時，日本政府並未改變其制約和抗衡中國的一貫政策，儘管這與上述努力是截然相反的，但日本政府出於防範中國的思維定勢，近年來在這一領域不斷加大力度。除了全面強化日美同盟以外，日本還在全力加緊與澳大利亞和印度等國的聯手，以增強制約中國的效果。不僅如此，日本還與域外國家諸如英國和法國這些傳統的大國開展包括軍事領域的合作，諸如聯合訓練和演習等，以增強對中國的“威懾力。”至於日本與越南和菲律賓等與中國存在領土爭議的國家，日本的合作力度更是前所未有。



顯而易見，這次日本政府同意熱比婭前往日本活動，表面上是所謂出於維護“人權”目的，實際上就是竭盡全力來牽制中國，向中國打“人權牌，”盡可能給中國製造麻煩，以此來增加自己手中應對中國的籌碼。但這樣的指導思想是與改善對華關係的努力完全是背道而馳的，中國政府和人民絕不會對這種嚴重惡化雙邊關係的舉動漠然視之。日本政府始終在對華關係上採取“兩面人”的這一拙劣手法，是註定不會得逞的。

