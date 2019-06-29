朱立倫談勞資議題 譏蔡英文“天馬行空”

國民黨2020初選第二場政見發表會，朱立倫發言。（中評社） 中評社台北6月29日電／中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午3點在台中登場，主題為青年、社會、文化、教育四大議題，高雄市長韓國瑜、鴻海集團前董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等五人第二次過招。朱立倫第二個發言，他強調“民之所欲常在我手”，政策是要實際下去執行，非喊口號，還大力倡導自己在擔任桃園市長和新北市長的政績。



第二場政見會在29日下午3點至5點在台中福華飯店17樓福華廳舉行，由東森電視承辦進行實況轉播，並於國民黨官方Facebook同步直播。接下來第三場將於7月3日在台北舉行。



朱立倫一開始先是提到年輕人低薪的問題，他說，在上次“總統”大選，他提出要提高基本工資到3萬元(新台幣)，蔡英文還酸過他說“如果做的到可以得諾貝爾獎”，朱立倫反嗆“蔡英文現在把這個拿來當成政策”。



在勞資社會議題方面，朱立倫表示，他當過十六年地方首長，服務625萬的台灣人民，“你們都是我的老闆”，超過台灣四分之一多，接近三分之一的勞工朋友，是他最重要的朋友，他了解問題，因為腳踏實地，不會像蔡英文“天馬行空”。



針對一例一休，朱立倫表示，各個行業都不一樣，他做過地方首長，要強迫大家都一例一休，就是箝制大家的發展，可以讓老闆、讓資方的成本不要降低，但是要放寬彈性，這才是務實可行。



朱立倫最後提到，上次辯論的時候他指出，蔡英文主張長照要用預算，搞了三年最後終於證明，朱立倫主張的長照要保險，因為世代不要對立，不要都想花政府的預算，不要花下一代的錢，公托公幼希望按照朱立倫的建議，這樣才是務實可行，都丟給國家養，單一人補助一萬塊，一年至少要1440億(新台幣)，所以，錢是我們大家的。

