郭台銘談勞工問題 要讓老闆、員工都賺錢

郭台銘發言。（中評社） 中評社台中6月29日電／中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午3點在台中登場，主題為青年、社會、文化、教育四大議題，在第二階段提問時，鴻海前董事長郭台銘被問到勞工問題時，他表示，如果政府能好好的拼經濟，讓所有的公司都賺錢，怎麼還會有低薪問題。郭強調，若他當“總統”，就是要出來帶大家組國家隊、打世界盃，帶大家到全世界，搶錢、搶糧、搶市場！



第二階段是由主持人進行2個提問，郭台銘抽到第一個題目為：蔡英文上任以來，“一例一休”兩度修惡，造成勞資對立與罷工頻傳等嚴重社會問題，請問如果您當選“中華民國總統”，將如何維持勞資和諧、保障勞工權益？



郭台銘回答全文如下：



我父親是警察，家裡六個人擠在只有四坪大的地方，全家靠一份微薄的警察薪水。



我從初一開始在橡膠廠、砂輪廠，在藥廠打工，賺學費、賺生活費，那時候看著當老闆的人很羨慕，但後來當老闆，每天跑三點半那時還有票據法，所以把公司設在土城想說萬一支票跳票，錢調不過來，被關進看守所，公司的同事可以就近來討論事情。



當員工難，郭懂，當老闆難，郭懂，老闆想要多賺錢，員工希望自己多賺錢，作為一個領導者，要有能力讓老闆和員工都多賺錢。



奇美許文龍曾說，我是現代的成吉思汗，成吉思汗開疆闢土，我當“總統”，就是要出來帶大家組國家隊、打世界盃，帶大家到全世界搶錢、搶糧、搶市場！



有了市場，有了錢糧，公司一定要照顧員工，有人抹黑說鴻海是低薪的血汗企業，但其實，鴻海不是低薪企業，而是高薪企業。



證交所公佈的全國上市櫃公司平均員工薪資，就算拿掉主管職，一般員工的平均薪資，也超過二百萬(新台幣)。鴻準排名全國第三，鴻海排名全國第四。如果政府能好好的拼經濟，讓所有的公司都賺錢，怎麼還會有低薪問題。



社會問題時常都是分配問題，不是只有經濟的分配，也有權利的分配，我黑手出身，白手起家，知道從無到有，需要什麼過程，需要做那些事情，社會要打造一個良性循環，正面向上的力量。



蔡英文政府修勞基法修的天怒人怨，老闆，員工和社會都輸！每個產業的需求都不一樣。修法需要懂產業，懂員工，也要懂老闆。最後我要說，員工贏、老闆贏全民贏，台灣社會要三贏，相信郭台銘。