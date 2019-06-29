銀保監會：當前銀行業保險業總體運行穩健

中評社北京6月29日電／中國銀保監會日前表示，當前中國銀行業保險業總體運行穩健，風險抵禦“彈藥”充足。



新華社報道，數據顯示，當前中國商業銀行資本充足率14.18%，撥備覆蓋率192.17%，流動性覆蓋率141.14%，保險行業綜合償付能力充足率245.3%。



銀保監會表示，監管部門依法精準拆除突出風險隱患，嚴肅市場紀律，凈化了金融生態，使金融風險由發散轉向收斂，進一步提升了金融穩健性。包商銀行被接管以來，各類業務照常辦理，各個系統平穩運行，同業市場各項業務恢復正常，中小銀行、非銀機構流動性充裕，運行平穩，總體風險完全可控。



銀保監會表示，金融行業要大力增加和創新金融供給。要充分調動信貸、債券、股權、保險等各類金融資源，保持貸款和社會融資規模增速處於合理水平，與國民經濟增長相匹配。



銀保監會表示，要加大中長期貸款和信用貸款投放，支持先進製造業以及交通、電信、文化、教育、醫療、養老等消費升級，擴大知識產權質押融資，進一步拓寬科創企業融資渠道。通過金融資源的合理高效配置，推動經濟高質量發展。



銀保監會表示，發展更多專業化特色化金融機構。進一步擴大金融業開放，鼓勵有良好市場聲譽和專業能力的外資機構與境內金融機構積極開展股權、業務、產品、經營、技術等多領域合作。歡迎在信用評級、財富管理、專業保理、消費金融、養老保險、健康保險等方面具有特色和專長的外資機構進入中國。