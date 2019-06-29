郭台銘痛批蔡英文在推動台灣的文化大革命

郭台銘發言。（中評社） 中評社台中6月29日電／中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午3點在台中登場，主題為青年、社會、文化、教育四大議題，高雄市長韓國瑜、鴻海集團前董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等五人第二次過招。郭台銘在第二輪抽問被問及“如何導正目前偏差的文化政策”時提到，蔡政府不但想搞政治“台獨”，還要搞文化“台獨”。他指出蔡政府曾經想消滅台北故宮博物院！蔡英文在推動台灣的文化大革命，他將推動台灣的文化大融合。



第二階段是由主持人進行2個提問，郭台銘抽到第二個題目為：台灣文化以中華文化為基底，融合外來文化，豐富且多元。蔡英文就任以來，以“轉型正義”為名，主導去中華文化的斷根政策。請問如果您當選“中華民國總統”，如何導正目前偏差的文化政策？



郭台銘回答全文：



蔡英文在民進黨初選前，放著國家大事不管，光五月就跑了43間廟，觀世音、媽祖、關公、濟公，好像什麼神都很信，我很好奇，媽祖和關公不是從大陸來的嗎？



所以蔡英文對於文化的態度就是，有利用價值的時候就當成寶，沒利用價值的時候就當成草！我們看到的是蔡政府不但想搞政治“台獨”，還要在文化上搞“台獨”。舉例來說，蔡政府曾經一度想要消滅故宮！



前故宮院長陳其南，就有一個“拆解故宮中華文化侷限性”的計劃他原本要利用台北故宮整建的期間，在台灣北中南成立以“東方”為名稱的美術館，將典藏的文物搬遷分散各地，這些珍貴的文物是多少先人流血流淚帶來的，怎麼可以任意搬遷，任意拆解，可惡又離譜！難怪網路上說，不到台灣，不知道文化大革命還在搞！



剛剛有說過，我幫霹靂布袋戲導入AI，讓八音才子黃文擇可以透過科技為新劇本配音，用新科技讓台灣的傳統文化可以有更多發展與保存的可能性。



我們永齡基金會支持了一個雙躍關懷協會，在台東偏鄉部落做學生課業輔導，同時也協助這些原住民小朋友保有對自身文化的肯定，組成了台灣第一個原住民童軍團，到日本去參加世界童子軍大露營，讓世界各國看到我們台灣的原住民文化。



尊重本土文化，不必摧毀中華文化，兩者可以相輔相成，共存共榮。所以我當選“總統”，就會採取尊重和多元的文化政策。



蔡英文在推動台灣的文化大革命，我在推動台灣的文化大融合。

