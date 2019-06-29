郭台銘會後大談習特會　稱科技戰取代貿易戰

政見會結束後，郭台銘到媒體中心受訪。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月29日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午在台中登場，鴻海集團前董事長郭台銘會後表示，所有議題都應該以發展經濟為主，他從上午一直關注日本“特習會”的最新狀況，如同他所預料，G20已經變成G2，未來經濟成長將以高科技發展為軸心，貿易戰即將畫上短暫的句點，起而代之是科技的戰爭。講完郭台銘就快閃離場，沒有依四大主題回應，也沒有接受媒體提問。



第二場政見會在29日下午3點至5點在台中福華飯店17樓福華廳舉行，主題為青年、社會、文化、教育四大領域，由東森電視承辦進行實況轉播，並於國民黨官方Facebook同步直播。接下來第三場將於7月3日在台北舉行。



政見發表會在下午5點結束，郭台銘被安排在下午5點20分到媒體中心，接受在場記者提問。



郭走到場中，他便侃侃而談說，大家都很關注國民黨初選的願景說明會，他認為任何的議題都是以發展經濟、讓民眾賺到錢，一起把餅做大，這是他的政策主軸。支票誰都會開，開空頭支票也不會抓去坐牢，但是空頭支票是無法兌現，經濟搞不好，一切都是空談。



他提到，從上午一直在關注日本G20“特習會”的最新狀況，有些發展都是他預期中的結果。第一是G20已經變成G2；第二是以科技帶領經濟的成長，是重要軸心；第三是美中貿易戰，即將畫上短暫的句點，起而代之是科技的戰爭。台灣處在“東進西合”的過程中，如何做成台灣獲利，美國達標，讓大陸順利轉型。



郭台銘強調，將來所有的拼經濟，不是平庸式的經濟，經濟成長是以高科技為主軸，他在一年前，還沒有選2020，就已經在推廣AI，大家都說AI不能用在庶民經濟，他認為經濟背後有四個字“科技整合”，沒有科際整合，拼經濟是沒有競爭力。



郭台銘在政見會中拋出“他主張0至6歲的新生兒，應該由國家養”。他也說，大家都會問財源從哪裡來，要請諸君稍安勿躁，他等第三場政見會時，將會詳細跟大家說明。



說完，郭台銘就離開麥克風，便走向國民黨中央委員廖萬隆等人員，與他們握手，趁著現場記者措手不及，沒有接受媒體提問，就快閃離場。