被蘇貞昌卡？韓國瑜：二個禿頭應該相親相愛

韓國瑜29日在政見會後接受聯訪。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月29日電（記者 趙家麟）中國國民黨高雄市長韓國瑜29日在政見會後接受聯訪，針對“行政院長”蘇貞昌卡韓、出現“新卡神”的稱號？韓說，當今政壇唯二的禿頭應該要相親相愛，希望蘇不要再卡他了。



韓國瑜29日下午參加國民黨2020初選台中場的政見會，會後由高雄市議員美女陳麗娜、蔡金晏陪同接受媒體聯訪。



韓國瑜表示，今天的論述是把心裡的話、理念與憂慮告訴台灣民眾，包括青年的未來、教育、文化、特別是反毒的一些問題與決心。



記者問，蘇貞昌為小三通等問題一直針對而來，蘇有“新卡神”之稱？



韓國瑜表示，他與蘇貞昌在“立法院”是老同事。現在，“當今政壇唯二的禿頭應該要相親相愛，希望蘇不要再卡我了”。韓說，卡他不重要，卡高雄市民的建設、防疫，還各種經濟發展，那就是重要事情。



韓國瑜強調，他希望蘇貞昌能夠一視同仁，對高雄市說的問題大力支持，讓278萬高雄市民朋友能夠過更好的日子。至於個人的情緒一點都不重要。



記者問，媒體政論人士吳子嘉爆料韓國瑜外遇生女的情節挨告，妻子李佳芬拒絕和解？



韓國瑜答，就他個人來講，受到這樣的一個謠言、抹黑，對他內心是有很大的影響。他一直服膺一個理念，就是愛與包容，但也有個限度。



韓說，該案目前在地檢署偵辦期間，他不方便表達太多的意見。但要強調，希望所有的好朋友，能夠認同韓國瑜的愛與包容，也包括這件事情。



記者問，政見會為何特別強調反毒？



韓國瑜表示，反毒是態度，現在暑假來臨，我們很擔心這個毒品已經全面的蔓延，整個攻陷學校，從市區的學校、攻陷到郊區學校，甚至攻陷到原住民的地區。毒品如果氾濫，對台灣將來真的是動搖國本。