中國產權交易資本市場交易額首破10萬億元

中評社北京6月29日電／中國產權交易資本市場近年來快速發展，交易規模逐年增長，2018年行業交易額比上年增長56.9%，達到12.39萬億元人民幣，首次突破了10萬億元大關。



新華社報道，這是記者在29日舉行的“中國產權交易資本市場創新發展論壇”上了解到的信息。



作為中國多層次資本市場的組成部分，產權市場是現代產權制度的重要一環，也是要素市場化配置的重要平台，在推動國資國企改革、服務實體經濟發展，尤其在為非上市企業提供非標準化的權益流轉和融資服務方面，具有獨特作用。



中國企業國有產權交易機構協會（中國產權協會）秘書長夏忠仁在論壇上介紹說，2012年至2018年中國產權交易行業累計交易額達38.32萬億元，其中成交企業國有產權轉讓項目1.51萬宗，成交額1.8萬億元。自2016年7月《企業國有資產交易監督管理辦法》頒布實施以來，產權交易資本市場助力央企和地方國企完成增資項目1140宗，募集資金4580億元。



值得關注的是，隨著近年國資國企改革不斷推向縱深，產權交易資本市場已成為引入社會資本、推動國企混改的重要操作平台。統計顯示，去年產權交易資本市場完成混改項目1420宗，引入社會資本2328億元，交易宗數和規模全面超過了2017年。



通過不斷推進功能與產品創新，目前產權交易行業業務涵蓋企業產權轉讓、企業增資、資產轉讓、其他融資服務、技術產權交易等13類，2012年至2018年間共為各類所有制企業提供非標準化融資2.19萬億元，助力民營企業、中小企業解決融資難題。



中國產權協會會長吳汝川說，未來隨著“一帶一路”建設推進和粵港澳大灣區、長江經濟帶等戰略深入實施，各類產權流轉、資本流動、資金融通活動將越來越活躍，各類要素流動、資源配置需求將越來越強，這都將為中國產權交易資本市場發展帶來新機遇，注入新動力。