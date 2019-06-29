北京將實施國六機動車排放標準

中評社北京6月29日電／北京市28日正式發佈《關於北京市提前實施國六機動車排放標準的通告》，北京市將實施國六b排放標準，實施範圍為在京銷售新車和首次申領牌照的機動車。



新華社報道，通告規定，自2019年7月1日起，重型燃氣車以及公交和環衛重型柴油車執行國六b排放標準；自2020年1月1日起，輕型汽油車和重型柴油車執行國六b排放標準。



移動源排放污染是北京市大氣環境污染的主要來源之一。北京市機動車保有量近621萬輛，從新一輪PM2.5來源解析看，本地排放貢獻中移動源污染佔比最大，達45%，其中，在京行駛的柴油車排放佔比32%，汽油車排放佔比29%。國六b標準限值進一步加嚴，將減少機動車污染排放。



北京市生態環境局相關負責人介紹，輕型車國六b標準相比國五標準，限值加嚴了40%至50%；增加了實際道路行駛排放控制要求；蒸發排放控制要求更嚴格，排放限值降低了65%，需安裝車載加油油氣回收系統（ORVR）對加油過程的油氣排放進行控制；同時增加了排放質保期的要求，低溫排放試驗一氧化碳（CO）和碳氫（HC）限值加嚴三分之一，並引入了嚴格的車載診斷系統（OBD）控制要求。



重型車國六b標準與國五標準相比，大幅加嚴了污染物排放限值，氮氧化物（NOx）加嚴了77%，顆粒物（PM）加嚴了67%，新增顆粒物個數（PN）和氨（NH3）的限值，此外，提出更加嚴格的自動監控要求和排放油耗聯合管控的要求。



據介紹，北京市實行“新車新標準、老車老標準”的管理原則，本次執行新標準的範圍是在京銷售的新車和在京首次申領牌照的機動車，對於已取得北京市車輛牌照的在用車，不受新標準實施的限制，但仍須達到車輛原排放標準要求。