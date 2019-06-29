張亞中：台灣的多元文化是以中華文化為核心

張亞中。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月29日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午在台中登場，會後孫文學校總校長張亞中穿著墨色唐裝現身在媒體中心受訪，他表示，台灣的多元文化是以中華文化為核心，這個概念不只是民進黨，可能連國民黨都搞不清楚，所以他今天穿著唐裝，就是要透過服裝凸顯他對文化教育、青年、社會議題的重視。雖然張在初選中不是輿論焦點，但他仍堅持侃侃而談理念，正如師者一樣堅持。



張亞中說，他手上有一套中華文史叢書，希望企業界與個人送給100多所大專院校、500多所高中、700多所國中，500多所圖書館，他想要把中華文化的種子，散佈在每個村莊，每個角落，每個學校，讓年輕小朋友可以從歷史、文化中找到自己的根。



第二場政見會在29日下午3點至5點在台中福華飯店17樓福華廳舉行，主題為青年、社會、文化、教育四大領域，由東森電視承辦進行實況轉播，並於國民黨官方Facebook同步直播。接下來第三場將於7月3日在台北舉行。



會後，張亞中在工作人員引導下，獨自走入媒體中心接受聯訪。他先主動提到，在今天的政見會中，他提出了共治的概念，例如很多教育團體都覺得“教育部”做的不好，已經沒有辦法處理高度變化的社會需要。他的共治概念是“教育部”門、政府部門都要與民間來共同治理，包括引進NGO的力量，不在只是政府主導，政府應該轉型成服務型的政府。



張亞中強調，假如他能在2020大選中當選，有幾件事情是他一定要推動，第一是歷史，第二是文化，第三是“憲法”，第四是美德，他很關心青年議題，應該要給他們最好的教育體系，出社會後政府應該提供機會，他願意創造兩岸和平的環境，將門打開成為一個開放的社會。



此外，包括軍公教議題、弱勢團體的問題、醫療問題，張亞中說，這些他都能侃侃而談，為了對政見發表會的重視，他準備非常詳細的文字稿，是他一個字一個字整理出來，很擔心很多話沒有講清楚，所以藉這個機會說明。



媒體詢問張亞中，為何穿唐裝參與政見會？



他回答，一方面是因為他的衣服很少，西裝只有兩套。二方面是因為今天談文化教育議題，他希望能在這方面凸顯，他是大學教授，也是孫文學校的總校長，兼具文化傳承使命。



張亞中提到，他在馬英九執政時，一直參與教科書的編撰工作，後來發現有些課綱改不了，變嘗試自己出版教科書，他寫的歷史課本提到台灣的多元文化是以中華文化為核心，這個課本送到“教育部”，還是不讓我們通過，



他說，其實不只是民進黨，包括國民黨在內，對於中華文化是不是台灣多元文化的核心，這方面可能連國民黨都還不是弄的很清楚，所以他今天穿著唐裝，就是要透過服裝凸顯他對文化教育、青年、社會議題的重視。