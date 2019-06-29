朱立倫：不開空頭支票才能獲得年輕人的認同

朱立倫政見會後受訪。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月29日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午3點在台中登場，主題為青年、社會、文化、教育四大議題。前黨主席朱立倫會後受訪時被問到給自己打幾分？他表示，自己用16年地方首長、同時也是爸爸媽媽的心情，把過去做的“幸福進行式”，轉化為“全台灣的台灣未來式”，過去16年是用做的、不是用說的。他同時強調“世代的正義”，不開空頭支票、空喊口號，如此一來才能獲得年輕人的認同。



被問到如何利用優勢為國民黨爭取青年選票？朱立倫說，“過去16年是用做的、不是用說的。”他強調，一件事情就是世代的正義，不是今天開個空頭支票，或喊一個口號，年輕人不一定買單，事實上年輕人認為你在花他未來的錢。



朱說，過去很多努力都是民間結合，或用很多的閒置空間、推動長照保險制等，都不希望花年輕人的錢，是要創造年輕人的幸福未來，才是真正的換位思考、世代融合。就如同今天的金曲獎，不論是茄子蛋的的《浪流連》或是李宗盛的《新寫的舊歌》，都能夠獲得年輕人的認同。



朱立倫還提到，今天是兒子陪同來台中政見會，兒子一路哼《浪流連》，自己則在練唱《新寫的舊歌》，前幾天才帶兒子去聽羅大佑的演唱會，他也聽得很開心，不是每次都聽周杰倫、茄子蛋，年輕人也要聽聽我們這個世代的歌，包括李宗盛、羅大佑的歌。