中評關注：G20領導人都吃了啥日本美食？

G20晚宴（G20官網圖） 中評社大阪7月1日電（記者 郭至君 林艶）眾所周知，G20峰會晚餐是舉辦國提供精心烹飪的“飲食外交”場所，是名副其實的國宴。G20大阪峰會特別值得一提的是就是峰會晚宴的菜肴，中評社記者注意到，根據G20官方網站披露，領導人晚宴包括和牛、安康魚、日本茄子、日本白桃、清酒等充滿了日本特色的食物，模樣精致，名字好聽，處處體現著日本的細致和和食的特色。這份菜單被日本媒體稱為前所未有的超級奢華，所用食材是從北海道到沖繩16個道府縣的數千種食材中精選再精選而出。



此前，僅G20關西推進協商會就向外務省提交了以河內鴨、泉州水茄子、京都蔬菜、近江牛、阿波尾雞等關西為中心的兩府六縣的上千種食材的推薦名單。28日晚上8點半，晚宴正式開始。在大阪迎賓館旁邊特設的國宴廚房中，來自大阪公認第一的辻烹飪師專門學校的約50名廚師在校長辻芳樹的帶領下完成了這份菜單的烹飪。前菜是大阪產的泉州水茄、烤玉米做成茶碗蒸狀。主菜用竹炭和青花魚調味，用烤箱烤的但馬牛。最後的點心是熊本的白桃和使用鹿兒島的芒果製作的茶點。晚餐會的菜單由日本外務省發表，料理的主題是“裡山”。



領導人晚宴上的菜肴廣泛使用了大阪和關西地區的日本產品，是為了體現了日本人與自然和諧相處的信念。因為有些領導人是素食主義者，還有一些有宗教傾向，所以日本方面還準備了素食和清真菜肴，以滿足各位領導人們的喜好。此外，大阪峰會晚宴還提供了用多種語言詳細解釋菜肴的菜譜，以此展示日本烹飪文化對世界的吸引力。在晚餐前的雞尾酒中，以“日本八重奏”為主題給各位領導人以及配偶們提供了豐富多彩的零食和飲料。



另外，狂言師野村萬齋、全盲鋼琴家辻井伸行、歌劇歌手中丸三千繪等人也在晚餐會前分別表演了各項非常具有特色的節目。