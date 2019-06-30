中評現場：安倍望中美建立穩定關係

日本首相安倍晉三G20峰會後見記者（中評社 郭至君攝） 中評社大阪6月30日電（記者 郭至君 林艶）G20大阪峰會昨日下午閉幕，日本首相安倍晉三閉幕後出席了在新聞中心的發布會，就世界經濟、貿易、物流、WTO改革、環境保護議題等多方面在本次峰會取得的成果進行了發布，安倍在講到中美關係時表示，中美關係受到世界的矚目，他希望世界最大的經濟體和第二大經濟體之間能建立穩定的關係。



安倍晉三表示，日本能夠主辦G20首腦會議，是一件十分令人高興的事情。這是日本第一次擔任承辦方，歡迎來自世界各地的領導人聚集在大阪這個城市。懷著世界可以團結在一起的信念，我盡了最大可能來履行我作為主席的職責。對於各種挑戰，的確很難一舉找到解決方案。世界的經濟仍有下行的趨勢，我們必須採取行動，很明顯，人們會對全球經濟突然變化感到焦慮和不滿，這正在引起國家間的制衡。有人擔心我們的擔憂可能會與一個完整的交易體系相矛盾，而我們現在需要的是建立原則，引導我們進入未來的經濟，因為許多歧視性的開放市場，我們正在競爭。而這些正是自由貿易的基本原則，也是我們一直重申的G20的基本原則。



安倍晉三表示，我們最近採取了有關全球數字化的舉措，原有的WTO不一定能夠應對近期的這種改變，這可能會帶來進一步的工業革命。在數據作為增值來源的時代，它們正在迅速發展。我們需要制定新的規則，這是本次峰會的重要內容之一。“我這次與特朗普總統、習近平主席、歐盟委員會主席容克以及許多領導人一起討論了數據自由流動的概念。在保護個人隱私和安全的同時，為了確保跨越國境的數據的自由流通，推進了國際性的規則的制定，我相信這將是更好改革的潮流。G20的二十國占到了全球經濟的百分之八十，而這對於我們來說是一個很好的發展機會。”

