G20“夫人團”游京都 特蕾莎梅丈夫搶鏡

G20配偶團共游京都（來源：G20官網） 中評社大阪7月1日電（記者 郭至君 林艶）二十國集團（G20）領導人峰會於28日至29日在日本大阪舉行。G20開幕當日，“東道國夫人”安倍昭惠帶著“第一夫人團”游覽京都東福寺，讓外國首腦配偶了解日本文化，並留下了珍貴的照片。法國總統馬克龍夫人布麗吉特、韓國總統文在寅夫人金正淑等約20人參加。



東福寺內被初夏的綠色包裹著，一行人在樹蔭下散步、品茶、喂魚，在園區內的通天橋遠眺美景。第一夫人團中有一位男性非常惹眼，他便是英國現代理首相特蕾莎梅的丈夫，他與一眾元首夫人們微笑著交流。據悉，“第一夫人團”的午飯是日式烤肉，負責導游工作的東福寺法務執事石原守宏表示：“夫人們似乎非常喜歡在通天橋上觀覽景色。十分高興能給各國夫人提供游覽場地。”



東福寺是臨濟宗東福寺派的總院。該寺於 1236 年由鐮倉時代偉大的政治家九條道家下令興建，其當時有意在京都建造類似奈良寺廟的大迦藍。東福寺的名稱，正是從奈良的兩座寺廟名稱中各取一字而得名。



15 世紀，繼東福寺的原始建築被燒毀後，人們根據原來的設計圖重建寺廟。這一時期前後，東福寺香火旺盛，成為京都五大寺院之一。寺廟內的許多別院和廟宇並沒有被連年戰爭和相繼發生的火災所摧毀。直至明治末期，佛殿付之一炬。儘管如此，該寺目前仍保留著中世紀禪宗寺廟建築的宏偉規模。



自建成以來，東福寺分別於 1319 年、1334 年和 1336 年遭遇三次火災，山門被燒毀。現在的山門是火災發生不久後重建的。有關部門於 1425 年完成重建工作。自二次面世之後，人們還對山門進行了部分小幅度的修葺。1969 年，山門初建約 600 年後，文化部開始對其展開大型的拆修工作。1978 年 3 月，歷經八年又九個月，總斥資 250 萬美元，山門終於完成翻修。1952 年，山門被認定為日本國寶級建築物之一。該建築物共 2 層，高 22 米。山門運用大佛建築手法建造而成，別具一格，躋身於古老的大型宏偉禪宗寺門之最行列。