聲援柯文哲　周錫瑋：民進黨在搞白色恐怖

周錫瑋接受媒體聯訪。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月29日電（記者 趙家麟）角逐中國國民黨2020初選的前台北縣長周錫瑋29日表示，民進黨為了搞“台獨”，把大陸變成敵國，那就“鎖國”。台北雙子星案，他建議台北市政府談完後就直接發建照、直接簽約，因為蔡英文已經違憲。



投審會以“國安”疑慮為由駁回台北雙子星開發案，引發台北市長柯文哲不滿。周錫瑋在29日參加國民黨2020初選台中政見會，會後接受媒體聯訪時，痛批政治權位越高的人、越會說謊，蔡政府有諸多違憲、違法之處，還經濟“鎖國”。



周錫瑋表示，他從年輕到現在，看到整個台灣的成長，然後看到政治的腐敗，許多的人說假話，其實台灣很多人民生活的很辛苦，尤其在偏遠的角落，政治人物卻看不見。



他指出，現在有許多的法令規矩設很多的門檻，年輕人想要創業，門檻高，拿不到補助、福利。現今社會這些黑暗的角落，應該是政治人物最能夠看到，也真心要去解決。



周錫瑋接著說，他發現政治人物為了選票，權位越高的人越會說謊，什麼人都敢騙，神明也敢騙，還進行經濟“鎖國”，這是他真的想像不到的事情。



他說，民進黨為了搞“台獨”，把大陸變成敵國，那就“鎖國”。陸資不能來，柯文哲針對雙子星案遭駁的相關談話已經很客氣，他鼓勵柯文哲市長，針對雙子星案，台北市政府談完後就直接發建照、直接簽約，因為蔡英文已經違憲。



另外，他想向郭台銘、韓國瑜表示，請相關幕僚回去看一下，現在民進黨修的“國安法”，國民黨任何一個人勝出，用“國安法”就可以抓起來，而且是祕密審判，也別想選了。



周錫瑋說，也許民進黨認為他講的是在危言聳聽，他要求蔡趕快出來指正，否則，他就會繼續講“蔡英文帶著民進黨一起搞白色恐怖，我們的國家機器，在蔡英文的指揮之下，隨時可以把你抓走。”



周錫瑋表示，蔡英文也不要再騙大家說“現在經濟很好”。其實，我們的經濟現在很差，非常非常差。我呼籲所有的年輕人站出來幹譙蔡英文。



周又呼籲所有的廟也不要讓蔡去拜了，“讓蔡再拜下去，神明會生氣。”他說，蔡向大陸來的神明說“我們跟大陸不是一家人。祖先、神明都不是大陸來的，這是在騙人、騙神明，舉頭三尺有神明！”



最後，周錫瑋表示，今天，郭台銘、張亞中、朱立倫、韓國瑜能有第二場政見會，是一件開心的事，“大家在一起，見到面就是三分情。”感覺到大家把心裡面比較防衛的城牆已經慢慢要拆掉。吳敦義主席看到大家開心和樂，也很開心，“吳今晚應該可以好好睡個覺了”。



周錫瑋還透露，五位參選人見面時，韓國瑜有建議黨內初選完畢之後，大家能夠一起唱唱卡拉ok、烤肉、喝啤酒。他建議不如打鐵趁，政見會後就去。大家在言談之間，彼此鼓勵、稱讚對方的表現，真是非常好的事。



