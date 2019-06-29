林富男創作收藏展開幕嘉賓雲集

收藏家林富男親自為來賓解說收藏李奇茂作品的故事 中評社高雄6月29日電（作者 利炳詳）《富男，很難得－林富男創作展暨收藏展》於今（29）日正式開幕，展出企業家、藝術家林富男的21件創作及113瓶彩繪金門高粱酒，也特別展出林富男所收藏的李奇茂畢生最大創作《萬馬奔騰》。開幕會嘉賓雲集，“立法委員”管碧玲、屏東縣議長周典論均蒞臨現場，共同為展覽揭開序幕。



林富男本身是集收藏家、藝術家、企業家、學者、政治家、評論家、慈善家等多重身份於一身的藝流企業家，在南台灣觀光業界有長年的從業經驗，為現任“行政院”顧問、台灣藝術研究院院長、南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄師範大學藝術學院講座教授、廈門集美大學美術學院終身客座教授，也是台灣藝術股份有限公司（8479）董事長。



“立法委員”管碧玲致詞表示，事業經營有成的林富男是一名成功企業家也是藝術愛好者，推動高雄市觀光、藝術產業不遺餘力，他兼具熱情與天賦，讓高雄的藝文活動增添光彩，於2004年起投身藝文贊助與公益活動，自籌經費每年舉辦“台灣之美油畫比賽”至今，啟迪了無數年輕藝術新秀，此間也開始學習油畫，成為一名異流油畫藝術家，很高興高雄有這麼難得的、有文化氣息的企業家。



“立法委員”趙天麟說，有幸來到開幕會欣賞到林董事長珍藏的作品，這些重要的珍貴藏品終於公開亮相，非常難得，而林董事長也是一位公益的急先鋒，過去他提供了許多作品進行義賣、捐助弱勢，非常感佩董事長對藝文贊助的支持。



國策顧問、台灣藝術研究院國展顧問李福登表示，林富男是一位有天分的藝術家，我們從他的油畫作品中便可看出，無可否認，另外他每年都辦油畫比賽，讓年輕藝術家有發展的舞台，這些事蹟與特質都非常難得，是林富男讓人值得敬佩的原因。



屏東縣議長周典論提到，這次是第一次來參觀林富男董事長的展覽，親自看到他的油畫作品非常驚人，過去不曾聽聞他會畫畫，今天實際欣賞到原作感到非常厲害，相信林董事長對藝文的支持與精神，能帶領我們社會不斷向前。



展出的林富男收藏品為兩岸藝術家、工藝美術師所創作的彩繪藝術金酒瓷瓶，以及李奇茂的水墨作品《萬馬奔騰》。每瓶彩繪金酒均以釉下彩技法用1250度高溫窯燒製成，內裝金門58度典藏高粱酒，是值得珍藏的精湛藝術作品。本次也同時展出日前仙逝的水墨大師李奇茂生平中最大型巨作《萬馬奔騰》（137x636公分），此作僅於2015年在中正紀念堂展出過一次，此次為緬懷大師風采而再次展出，之後也將不再對外公開展出。



林富男說，《萬馬奔騰》來自先父林文益之典藏，是1989年時任高雄市長蘇南成，為了感謝家父對亞太地域市長會議及市政的無私奉獻，特別央請李奇茂所創作，是意義非凡的作品，已不能用價錢來衡量，而是得用價值來品論。2015年夏，林富男再次邀請李奇茂來高雄漢王洲際飯店，在作品上再題新詞。



此次展覽也精選林富男的“異流油畫”、“藝流思想”等系列創作。異流油畫為其標誌性創作特色，以天然奈米化礦材、微量金屬與天然珍珠粉調和出半透明色澤的顏料，透過“流動與漂浮”技法，恣意揮灑出具有生命力的生動景象；藝流思想系列則為林富男於2018年開啟的當代藝術創作，突破過往的油畫媒材，改以現成物的創作手法呈現老刺繡的反面之美，作品旨在思考華美背後的辛勞與付出，反映出藝術家對生命與當代藝術的反思。



今日蒞臨嘉賓與團體眾多，有管碧玲、趙天麟、李福登、周典論，以及高雄市財政局局長李樑堅、衛生局局長林立人、外貿協會高雄辦事處主任呂文瑞、台灣藝術公司獨立董事鄭秋洪、前台東大學校長蔡典謨、枋寮藝術村村長蔡梅芳、高雄地區醫師夫人聯誼會、高雄市藝文團體理事長協會等。



《富男，很難得－林富男創作展暨收藏展》展期自6月1日至8月4日，於台灣藝術公司展出，免費對外開放，歡迎對油畫、瓷器、水墨等作品感興趣之民眾前往欣賞。





《富男，很難得－林富男創作展暨收藏展》 現場展出李奇茂生平最大巨作

開幕茶會：2019年6月29日(六) 15:00

展 期：2019年6月1日-2019年8月4日

地 點：台灣藝術股份有限公司

地 址：高雄市苓雅區中山二路483號

