習近平簽署發佈特赦令對九類服刑罪犯實行特赦

中評社北京6月29日電／國家主席習近平29日簽署發佈特赦令，根據十三屆全國人大常委會第十一次會議29日通過的全國人大常委會關於在中華人民共和國成立七十週年之際對部分服刑罪犯予以特赦的決定，對九類服刑罪犯實行特赦。



新華社報道，根據國家主席特赦令，對依據2019年1月1日前人民法院作出的生效判決正在服刑的九類罪犯實行特赦：一是參加過中國人民抗日戰爭、中國人民解放戰爭的；二是中華人民共和國成立以後，參加過保衛國家主權、安全和領土完整對外作戰的；三是中華人民共和國成立以後，為國家重大工程建設做過較大貢獻並獲得省部級以上“勞動模範”“先進工作者”“五一勞動獎章”等榮譽稱號的；四是曾係現役軍人並獲得個人一等功以上獎勵的；五是因防衛過當或者避險過當，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的；六是年滿七十五周歲、身體嚴重殘疾且生活不能自理的；七是犯罪的時候不滿十八周歲，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的；八是喪偶且有未成年子女或者有身體嚴重殘疾、生活不能自理的子女，確需本人撫養的女性，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的；九是被裁定假釋已執行五分之一以上假釋考驗期的，或者被判處管制的。



國家主席特赦令同時明確，上述九類對象中，具有以下情形之一的，不得特赦：一是第二、三、四、七、八、九類對象中係貪污受賄犯罪，軍人違反職責犯罪，故意殺人、強姦、搶劫、綁架、放火、爆炸、投放危險物質或者有組織的暴力性犯罪，黑社會性質的組織犯罪，販賣毒品犯罪，危害國家安全犯罪，恐怖活動犯罪的罪犯，其他有組織犯罪的主犯，累犯的；二是第二、三、四、九類對象中剩餘刑期在十年以上的和仍處於無期徒刑、死刑緩期執行期間的；三是曾經被特赦又因犯罪被判處刑罰的；四是不認罪悔改的；五是經評估具有現實社會危險性的。



國家主席特赦令指示，對2019年6月29日符合上述條件的服刑罪犯，經人民法院依法作出裁定後，予以釋放。