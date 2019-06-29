中評社北京6月29日電／中華人民共和國主席特赦令



為慶祝中華人民共和國成立70週年，體現依法治國理念和人道主義精神，根據第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議的決定，對依據2019年1月1日前人民法院作出的生效判決正在服刑的下列罪犯實行特赦：



一、參加過中國人民抗日戰爭、中國人民解放戰爭的；



二、中華人民共和國成立以後，參加過保衛國家主權、安全和領土完整對外作戰的；



三、中華人民共和國成立以後，為國家重大工程建設做過較大貢獻並獲得省部級以上“勞動模範”“先進工作者”“五一勞動獎章”等榮譽稱號的；



四、曾係現役軍人並獲得個人一等功以上獎勵的；



五、因防衛過當或者避險過當，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的；



六、年滿七十五周歲、身體嚴重殘疾且生活不能自理的；



七、犯罪的時候不滿十八周歲，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的；



八、喪偶且有未成年子女或者有身體嚴重殘疾、生活不能自理的子女，確需本人撫養的女性，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的；



九、被裁定假釋已執行五分之一以上假釋考驗期的，或者被判處管制的。



上述九類對象中，具有以下情形之一的，不得特赦：



（一）第二、三、四、七、八、九類對象中係貪污受賄犯罪，軍人違反職責犯罪，故意殺人、強姦、搶劫、綁架、放火、爆炸、投放危險物質或者有組織的暴力性犯罪，黑社會性質的組織犯罪，販賣毒品犯罪，危害國家安全犯罪，恐怖活動犯罪的罪犯，其他有組織犯罪的主犯，累犯的；



（二）第二、三、四、九類對象中剩餘刑期在十年以上的和仍處於無期徒刑、死刑緩期執行期間的；



（三）曾經被特赦又因犯罪被判處刑罰的；



（四）不認罪悔改的；



（五）經評估具有現實社會危險性的。



對2019年6月29日符合上述條件的服刑罪犯，經人民法院依法作出裁定後，予以釋放。



中華人民共和國主席 習近平



2019年6月29日

