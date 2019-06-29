第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽成都分站賽開幕

開幕式後，黃文濤、羅治平、彭誠浩和舒為平共同為比賽開球。(中評社) 中評社成都6月29日電／激情仲夏，揮灑青春。6月28日，第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽成都分站賽在成都體育學院隆重開幕。這是聯賽創辦以來首次在北京和深圳以外的大陸城市舉辦。



成都分站賽以“好棒！兄弟”委主體，由國台辦交流局指導，四川省台辦、省體育局、成都市政府和海峽兩岸棒球交流合作委員會（簡稱“海棒委”）主辦，四川省棒壘曲運動管理中心、成都體育學院、成都市台辦、市體育局、武侯區政府、金牛區政府承辦。



國台辦交流局局長黃文濤宣布成都分站賽開幕；四川省台辦主任羅治平，成都體育學院黨委副書記、校長舒為平，以及亞洲棒球總會會長、海棒委名譽主席彭誠浩分別致辭。



棒棒的你結下棒棒的友誼



羅治平表示，棒球運動深受兩岸青年學子喜愛，希望此次來到美麗天府蓉城的參賽“棒小夥們”能在球場的競技和參訪交流中，展現棒棒的風采，賽出棒棒的成績，結下棒棒的友誼，留下棒棒的回憶。並以此為契機，進一步促進四川與台灣在文化、教育、體育等多領域全方位合作，也歡迎更多台灣青年學子們來四川參訪交流、實習學習、創業就業，共創美好未來，共圓美好夢想。



舒為平希望兩岸參賽選手賽出風格，賽出水平，並寄語大家以球會友，不斷拓寬兩岸棒球“朋友圈”。他還歡迎廣大台灣體育特長學子報考成都體育學院，在學習交流中感受四川發展變化。



彭誠浩來自台灣，於5年前當選亞洲棒球總會會長，自上任以來致力於促進兩岸棒球事業交流與發展。他對已經成功舉辦三屆的海峽兩岸學生棒球聯賽取得的成績感到滿意，也希望未來棒球聯賽能越辦越成功，成為兩岸青年交流的重要平台。

開幕式後，黃文濤、羅治平、彭誠浩和舒為平共同為比賽開球。



歷史文化名城魅力讓賽事選擇成都



賽場上一聲哨響，拉開了成都分站賽首戰序幕，只見來自北京團結湖小學和台北東園小學，分別身著紅色球衣和藍色球衣的“棒球小子”們大展身手，在球場馳騁，場外的觀眾也盡情為雙方加油呐喊。



2017年，海峽兩岸棒球交流合作委員會成立，並在其推動下，成功舉辦了第一屆海峽兩岸學生棒球聯賽。經過兩年的發展，這項賽事越來越受到兩岸學生的歡迎。



今年聯賽新增成都分站賽，對此，海峽兩岸棒球交流合作委員會、大陸執行長徐勇在接受媒體採訪時表示，今年新增成都分站賽，是因為成都是歷史文化名城，這對增進台灣學生對大陸的了解、對中華傳統文化的認識、以及讓兩岸的運動員成為好兄弟、好夥伴都會產生積極的作用，同時也充分展現了成都打造“世界賽事名城”的實力與風采。



本次活動比賽和交流並重，開幕式前（6月26日至27日），主辦方還精心組織參加賽事的近260名台灣參賽運動員和率隊老師前往成都、德陽兩市開展了一系列青年交流和文化參訪活動。大家先後前往德陽市三星堆博物館、綿竹年畫村，成都市大熊貓繁育基地、武侯祠博物館參觀，感受巴蜀文化魅力；分組前往成都市二十中、四十四中，德陽市綿竹富新鎮頂新小學，與當地學生開展了聯誼聯歡、課堂體驗、體育競技等青年交流活動。



“我對武侯祠印象很深，因為我喜歡三國文化。”首次來成都的台北福林小學少年棒球隊外野手力達克告訴記者，一方面希望自己能打出好的表現，同時也希望認識更多大陸同齡人，交上好朋友。台灣桃園新民中學黃保羅開心地說，在比賽過程中我們可以相互學習，增進雙方的了解。“前天去參觀三星堆博物館，台灣的孩子們非常震撼。” 台南市崇明中學校長王宏寶說，希望未來兩岸之間舉辦更多類似活動，同時歡迎四川朋友也前往台灣切磋技藝、相互交流。



本次比賽將持續至6月30日，兩岸24支中小學棒球隊（大陸和台灣各12支）將在成都體育學院、太平寺棒球場、金牛區棒球場3個賽事場地展開U12、U15組別的角逐。最終兩個組別分別決出大陸和台灣的前四名，年底參加在深圳舉辦的總決賽。



近年來，大陸棒球運動發展較迅速，越來越多的青年學子喜愛上棒球運動，此次成都分站賽，為兩岸喜愛棒球運動的青年學子新增了相互交流、促進友誼的體育平台，有助於進一步提升兩岸學生棒球運動競技水平，增進台灣學生對大陸城市發展的了解認識。

