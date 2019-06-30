長榮航空罷工未落幕？空服員同意工會不同意

長榮空服員罷工第十天，投票決果出爐，多數同意停止罷工，不少堅持到最後的空服員，聽完工會聲明，仍頻頻拭淚。（中評社） 中評社桃園6月30日電（記者 黃文杰）長榮空服罷工20日16時發起突襲式罷工，歷經十天的“戰鬥”，在29日進行14小時馬拉松式會員投票決議，結果為“同意方案”，空服員同意停止罷工，隨即工會與長榮航空進入團體協約簽署，勞資意外破局，工會表示罷工尚未結束，會繼續下去，七月二日再行協商。



長榮空服員罷工29日進入第10天，從28日深夜10點開始進行會員投票，歷經14小時投票，在29日中午12時結束投票，下午15時正式公布開票結果，贊成票超過反對票。



過程中，空服員意見分歧，甚至數度淚灑現場，同意與不同意者高聲喊話，情緒數度高漲，投票出爐後，個個含淚擁抱，鼓勵彼此。



投票結果出爐，工會並未正式宣布終止罷工，而是回到地方主管機關，桃園市政府簽訂“團體協約”，明訂所有細項。



雙方在官方代表三名以及雙方律師協助下，訂定完整合理之團體協約。



28日下午簽約過程，工會仍呼籲會員不要離開，仍需談判時間，需要全體會員集結力量，等完整協議簽訂完成，工會才會宣布終止罷工，罷工終止才會宣布領回三證的程序。



長榮航空與工會昨午到晚間，經3小時實質談判，意外觸礁。主要卡在長榮航空拒絕撤回對空服員祭出不發年終、不調薪、砍3年優惠機票“三不”，並堅持懲處18名違規罷飛空服員，長榮航空宣布破局，工會表示罷工尚未結束，會繼續下去，七月二日再行協商。



此次罷工馬拉松長達10天，創下台灣航空史上五項紀錄，包含罷工天數最長、參與罷工空服員人數最多、取消航班最多、影響旅客數最多、業者損失最慘重紀錄。



長榮空服員6月20日發動罷工以來，雖已取消932航班、影響旅客近19萬人，仍維持5成以上的運能，原本預估下週能恢復到6成，被問到隨著罷工結束，是否能恢復7成以上運能？



長榮航空回應“不太可能”，因為空服員要回線上，班表、航線都要調整，可能需要一點時間，但順利的話，最晚7月底會恢復全航線班次。