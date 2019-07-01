世園會舉辦台灣日活動 台中副市長：鼓勵交流

世園會台灣主題日活動正式啟動。（中評社 劉華峰攝） 中評社北京6月30日電（實習記者 劉華峰）6月29日，2019年北京世界園藝博覽會“台灣主題日”活動在世園會園區草坪劇場和同行廣場舉辦。



出席“北京世園會”台灣日活動啟動儀式的領導有，中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪，中共中央台辦、國務院台辦交流局副局長董碧幽，北京市台辦副主任黃塞溪，北京市台辦副主任於鳳英，北京市台辦副主任李長遠，北京世園局副局長王春城，北京延慶區副區長羅贏等。



台中市副市長令狐榮達率領台中市代表團一行，高雄市、新北市業者和台灣區花卉發展協會會員，以及在京的台商台胞代表等100餘人出席活動。在致辭中，他首先介紹了在台灣頗具名氣的青年管樂團表演，傳遞“幸福、開朗、陽光”的城市風格。此行，他代表盧秀燕市長推介台中，台中擁有美麗的山海城市和豐富的物產，還擁有獨特的高美濕地景觀和美術館，來年元宵節前後還會舉辦特色燈會，歡迎大陸朋友前去游覽。



令狐榮達在採訪中說，台中歡迎並鼓勵民間的經貿、文化和體育的交流和人員往來，以期達到雙方互惠互利的效果，期待未來在平等互惠的基礎上，兩岸可以繼續深化了解。



活動中，兩岸合資企業天福茶苑帶來了台灣特色的天門茗茶和精品大紅袍、白茶等，開設6個茶席，展示衝泡工藝，供遊客欣賞、品嘗。天福茶苑還舉辦了茶文化和中國傳統詩文化相結合的表演，凸顯茶文化的深厚底蘊。



此外，新北市和高雄市聯合旺旺集團推介了兩地的特色花卉和水果。新北市香氛花園有機生態茶園的負責人邵章奇表示，希望兩岸關係更好一些，讓生意更興旺。



台灣日活動由北京市台辦、北京世園局、北京台協以及台中、高雄、新北等縣市政府，台灣區花卉發展協會等共同主辦，推廣宣傳台灣地方和台資企業的農特產品等特色內容。



北京世園會是繼昆明世園會、上海世博會後，我國舉辦的級別最高、規模最大的國際性博覽會。4月28日，習近平主席出席世園會開幕式並發表重要講話，闡述了“五個應該追求”的全球生態文明之路，倡議共同建設美麗地球家園、共同構建人類命運共同體，為美麗中國建設提供了根本遵循。

