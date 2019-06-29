中國民企推出20噸級可回收運載火箭方案

中評社北京6月29日電／中國民營航天企業29日推出20噸級可回收運載火箭——“天夢”火箭的總體方案。據介紹，該火箭具有較高性價比，且計劃面向國際市場。



新華社報道，當天在北京舉行的第六屆中國衛星全球服務國際合作商洽會上，中國衛星全球服務聯盟和立極太空探索技術（北京）有限公司聯合發佈了“天夢”火箭的總體方案及商業規劃。



據介紹，“天夢”火箭低軌道運載能力將達20噸，地球同步轉移軌道運載能力6噸。其特點是兩級入軌、動力冗餘、並聯貯箱、簡單可靠，且可回收和重復使用。火箭將在海岸總裝，海上運輸，海島發射。發射週期將控制在7天以內，甚至可縮短至5天。



“與國內外同類中型火箭相比，‘天夢’火箭成本更低，性價比更高。”火箭總設計師黃作義告訴新華社記者。



中國衛星全球服務聯盟秘書長、“天夢”火箭項目發起人吳曉梅說，全球商業航天迅速發展，“天夢”火箭出現恰逢其時，相信聚集中國航天專家的火箭研發團隊將在國際上佔有一席之地，為中國商業航天發展作出貢獻。



參加會議的多國代表表示對中國商業航天的未來充滿信心。阿拉伯信息中心主任穆斯塔法·薩法日尼說，在火箭、衛星等航天領域，阿拉伯國家與中國合作意願強烈、空間廣泛，期待中國商業航天技術取得更大發展。

