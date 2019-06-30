中評關注：習特會氣氛良好 對話合作是主調

中評社大阪6月30日電（記者 郭至君 林艶）全世界矚目的大阪“習特會”昨日上午按計劃舉行，中美兩國領導人在經歷了大約80分鐘的會晤後，向外界公布了能夠緩和局勢的消息，隨後美國總統特朗普在推特上表示，這是一次“很棒的會晤”。再仔細研讀一下大阪習特會上兩位元首所談的內容，不難發現，協調、合作、穩定依舊是習特二人貫穿在彼此講話之中的基調，因此可見，儘管中美兩國有不少摩擦，但中美兩國元首以及政府都清楚認識到，中美無法“脫鈎”、中美也無法敵對。



為時80分鐘的會談一開始，習近平呼籲對話與合作。一年來，美中這兩個全球最大經濟體發生激烈貿易衝突，掣肘兩國經濟增長。習近平指出，"中美和則兩利，鬥則俱傷"，"合作比摩擦好，對話比對抗好"。習近平提到了當年促進中美建交的"乒乓球外交"。他指出，1971年，兩國乒乓球運動員在距大阪180公里的名古屋世界杯賽上首次接觸，揭開了雙邊關係正常化的序幕。



特朗普總統立即回應習近平主席表示，他對2017年對中國的訪問仍然記憶猶新，那是他最愉快的一次出訪。他親眼看到了非常了不起的中華文明和中國取得的非常偉大的成就。接下來，特朗普說了整個大阪“習特會”中很關鍵的一句話——“我對中國沒有敵意，希望兩國關係越來越好。”這句話適時地出現在G20上的“習特會”之中，為之前越發趨於緊張的中美關係降了溫。



儘管按照美國的定義，中美兩國現在是戰略競爭者，但是雙方都清楚地知道貿易戰會兩敗俱傷，所以不管是中國還是美國都希望能夠通過談判來解決問題。而這次峰會的意義就在於，兩國領導願意以“談”的方式——而不是“打”的方式——來解決貿易糾紛。況且，G20本身就是一個多邊機制的產物，在這裡，絕大多數國家都持反對貿易保護主義和單邊主義的態度和立場，所以如果特朗普要把中美貿易戰打到G20上，肯定會孤立自己。眾所周知，中美貿易戰損害的不僅是中美兩家，所有的世界經濟體都要受到損失，並且往往是經濟越發達的國家受到的損失越大，因為今天世界經濟一體化已經是不可逆轉的大趨勢，哪個國家的經濟越發達，它和世界經濟的結合就越緊密、越深入，中美貿易戰對它的傷害也會越大。



同時我們也不要忘記，貿易衝突只是美中之間“大國博弈”的一個重要領域，中美之間還有太多的不同甚至是摩擦，但中美兩國作為世界上第一二大經濟體，雙邊關係的一點風吹草動就會影響整個世界，所以，兩國不能敵對也不可敵對，否則則是整個世界的動蕩不安。此外，中評社記者也留意到，中美兩方領導人會晤時在台灣問題、兩國企業經貿投資、兩國留學生往來以及朝鮮半島核問題上都有著著一來一往的對話，氣氛良好。