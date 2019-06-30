中評關注：郭台銘撿到槍？字字句句針對韓

中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午在台中登場，鴻海集團前董事長郭台銘發言彰顯自信。（中評社） 中評社台中6月30日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午在台中登場，鴻海集團前董事長郭台銘延續第一場主軸，將話題圍繞在高雄市長韓國瑜身上，郭自稱是真正的政治素人，不會造勢，但很會做事，甚至已經代替“雲林女婿”幫雲林做事，郭對韓不再溫情喊話，改以直球對決，更利用大量廣告播放，彰顯自己的優勢，郭韓對決在接下來十天將會越來越猛。



第二場政見會在29日下午3點至5點在台中福華飯店17樓福華廳舉行，主題為青年、社會、文化、教育四大領域。原本這場議題都是常見的選舉議題，不像兩岸、外交議題這樣受到矚目，不過郭台銘還是利用機會，好好暗挫對手來拉抬自己的身價。



郭台銘提到他在五月中，從雲林縣長張麗善手中接下雲林縣第一張經濟顧問評書，開始協助雲林西螺醬油提升管理效率、用AI保存布袋戲文化、叫軟銀董事長孫正義協助雲林文昌國小棒球隊到日本看棒球賽等等，發言不但打擅長的經濟牌，字字句句都是針對韓國瑜。



不但以“不造勢，會做事”來暗諷頻頻造勢的黨內對手，更直接向堅定挺韓的雲林縣長張麗善喊話，告訴她自己有能力為雲林做這麼多事，擺明就是挖牆腳，因為其他人做不到，包括韓國瑜。



郭台銘提到他的團隊利用網路、大數據和AI，幫助西螺醬油業者提升管理效率，還特別說他到西螺時，還不曉得那裡是韓國瑜妻子李佳芬的故鄉。後面更直接說，“韓市長是雲林女婿，在高雄很忙，這些雲林的事情我就直接幫你做了”，這不是直接向韓嗆聲嗎？



郭台銘不只對韓國瑜撿到槍，對蔡政府也是砲火隆隆，批評“台灣年輕人不生小孩，買回來得坦克車與飛機，誰開啊？”更大膽提出台灣0至6歲的新生兒，由“國家”幫你養，此話一出，連在場記者都傻了，這要花多少錢，撒多少幣啊？不過卻也吸引輿論關注。



郭台銘利用政見會，端出這一碗牛肉，直接對青壯族群提出訴求，搭配近日大量託播的第二支電視廣告《媽媽的微笑篇》，讓他的婦幼政策，馬上就獲得討論，這輿論媒體的操作手法相當高超。



提到郭台銘的電視廣告，在第二場政見發佈會中，穿插好幾次6分鐘休息的時間，承攬轉播的東森電視台，託播廣告都是郭台銘第二支與第三支廣告《台灣要贏篇》，光是政見會兩個小時中的廣告穿插，託播費可能就要高達上百萬(新台幣)，郭董出手就是不一樣。



從第二場政見會的表現來看，郭台銘努力想改變第一場“唸稿機”的批評，第二場郭神情明顯放鬆，搭配布袋戲等道具，得到預期的效果，加上對韓國瑜的直球對決，及大量廣告播放，彰顯郭對自己越來越有自信。



距離7月8日國民黨開始進行電話民調，只剩十天，中間除了還有一場政見會，五選將將各自努力來爭取曝光，高雄市長韓國瑜本身就是媒體焦點，郭台銘想要在短時間內達到大量曝光，花錢下廣告，絕對是最速成方法，一定會一波接一波，下的越多又猛。