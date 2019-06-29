韓30日新竹造勢　郭板橋掃街園遊會

郭台銘30日將出席新北市板橋的園遊會，會中有i phone抽獎。(永真基金會提供) 中評社台北6月29日電／中國國民黨2020初選競爭激烈，參選人韓國瑜和郭台銘29日在政見發表會上交鋒，韓國瑜30日將在新竹舉辦萬人造勢，郭台銘將回防出生地板橋，掃街拜票，拚場較勁意味濃。



國民黨2020初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。目前呈現郭台銘和韓國瑜兩強相爭情勢。



郭台銘和韓國瑜兩人29日先在政見會上針對青年、教育、社會、文化等議題交鋒，30日韓國瑜將出席初選民調前最後一場的新竹造勢活動，自6月開始週週造勢展現強大陸軍實力。



中央社報道，郭台銘30日將回防出生地板橋，掃街拜票，也將在晚間6時30分出席由永真教育基金會在板橋第二運動場舉辦的“新北歡樂嘉年華園遊會”。



由於郭台銘日前曾表示，將在6月底舉辦一場親朋好友的聚會，不動員、也不提供食宿，他將在活動中把成長、求學經歷和治國理念和大家分享，被外界視為是要舉辦選舉造勢跟韓國瑜拚場。



不過，郭台銘辦公室表示，“新北歡樂嘉年華園遊會”的活動性質非選舉造勢，是永真教育基金會為幫助弱勢團體、小農及原住民族文創產業所主辦，因郭台銘當天行程在板橋，基金會因而邀請郭台銘一起支持公益活動。



前新北市長朱立倫日前強調，他不會舉辦造勢，也不會撒錢買電視廣告，他認為，在黨內初選階段，應該理性、溫和，把黨內同志當成隊友，而非對手。



朱立倫明天將會按照既定行程規劃前往台東，出席台東縣敬老好視力公益專案百萬捐贈記者會，推廣免費配老花眼鏡的政策，繼續主打政見取勝。



國民黨2020初選全民調將在7月8日至14日進行，並將在7月15日公布出線人選，7月28日全代會上正式提名。



