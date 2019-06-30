掃街、灑廣告、園遊會　初選郭台銘拚了

郭台銘的公車廣告。（中評社 鄭羿菲攝）） 中評社台北6月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨將在7月8日開始進行為期七天的2020初選民調，為獲取更多支持，爭取提名的前鴻海集團董事長郭台銘，在最後倒數階段，撒下大量資源，不管是公車、電視、電台的廣告無所不在，30日還將在新北市板橋站上戰車掃街，參加公益園遊會爭取弱勢支持等等，都讓人感受到郭勢在必得的決心。



國民黨初選競爭激烈，屬於前兩強的高雄市長韓國瑜和郭台銘正面交鋒態勢，隨著初選民調開始時間倒數，愈來愈激烈。韓國瑜30日將在新竹辦初選前最後一場造勢，預計將有超過十萬人參與，這是韓本月第五場大造勢，目的是在平日專注在高雄市政狀況下，還能維持自己的初選聲勢。



民調緊追在後的郭台銘，當然也不甘示弱，除了運用自己的龐大資源，購買各種形式廣告，包括電視、廣播、網路、平面和公車廣告等等，郭也和各網紅合作上節目，全力拚打空戰，除了要讓民眾知道自己的牛肉政策外，也是要爭取各階層和各世代的支持。



30日郭台銘因應韓國瑜的新竹大造勢，郭回防自己的家鄉新北板橋，除了要在傍晚站上戰車掃街外，也受邀到其弟弟、正崴集團董事長郭台強妻羅玉珍擔任董事長的永真教育基金會主辦。現場購買每張新台幣100元的園遊會點券，就可參加摸彩，大獎有iPhone X、iPad及Apple Watch，希望能為郭台銘吸引廣大人氣。



郭台銘辦公室對此活動則表示，“新北歡樂嘉年華園遊會”的活動性質非選舉造勢，是永真教育基金會為幫助弱勢團體、小農及原住民族文創產業所主辦，因郭台銘當天行程在板橋，基金會因而邀請郭台銘一起支持公益活動。