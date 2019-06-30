韓粉擔心韓國瑜被做掉 強調“選人不選黨”

葉桂芳力挺韓國瑜，強調自己是“選人不選黨”。（中評社 趙家麟攝） 中評社台中6月30日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選第二場政見會，29日下午在台中登場，扶老攜幼的韓粉到會場外力挺韓國瑜，甚至有支持者公開強調“選人不選黨”的立場，堅持挺韓到底。



國民黨在台中舉行的政見會，挺韓、挺郭、挺朱的人馬，聚集在會場外各自呼口號較輕。相較於挺郭台銘陣營開來了宣傳車，挺朱立倫青年軍集體出動，兩邊人馬都舉出了精心製作的宣傳圖板、標語牌。



挺韓國瑜的民眾扶老攜幼，明顯並不是組織動員而來，現場看不到挺郭、挺朱陣營的精緻宣傳看板，“韓粉”各自穿上青天白日旗的服裝與裝飾，揮動、吶喊挺韓口號，最大的特色。



長住日本的葉桂芳，拿著青天白日旗與挺郭陣營隔著玻璃窗較勁。她表示，5月31日就返台，從台北凱道挺韓開始，並一路參加韓國瑜各地的造勢活動。她說，前一晚就入住了舉辨政見會的台中酒店內，為的就是來挺韓。



葉桂芳告訴中評社，從韓參選國民黨主席開始，他觀察韓國瑜一路走來都非常真誠，這是她決心挺韓的最大因素。但她很遺憾的看到目前已有某些人見風轉舵，改挺其他人去。



葉桂芳強調自己是“選人不選黨”，唯一支持韓國瑜的立場始終沒有動搖；對於目前的韓國瑜的選情，葉桂芳表示，她擔心這場黨內初選，韓國瑜會被“做掉 ”，但還是對韓最後的勝出有信心。



國民黨2020初選民調將在7月8日至14日舉行，7月15日公布結果，7月17日提報中常會，7月28日的全代會正式通過提名。