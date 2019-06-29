柯文哲率團大陣仗訪屏東　潘孟安熱情接待

柯文哲在墾丁大街受到熱烈歡迎。(柯粉俱樂部提供) 中評社台北6月29日電／台北市長柯文哲29日率領市府24位局處首長及官員70多人到屏東縣政府交流，晚上參訪恆春及墾丁，他表示，除了進行縣市政交流，順便旅遊看看台灣熱帶風情。



柯文哲帶領市府團隊搭乘第一班高鐵到新左營，再搭台鐵到屏東，轉搭遊覽車到屏東縣政府，大陣仗與屏東交流時表示，年初參觀台灣燈會，可以用人山人海形容，屏東縣政府展現實力，辦得非常成功。



他說，今天參觀行程包括縣府為青年打造的創業空間職人町；共融式公園現在是潮流，想看看屏東做得怎麼樣，還有勝利眷村，縣市政交流外，也看看台灣特殊空間熱帶風情，市府官員也想趁暑假旅遊，他相信交流結束後，一定有很多市府官員往墾丁跑。



中央社報導，柯文哲明天在屏東還有一整天行程，媒體問他兩天在屏東是不是競選“總統”的拜票行程，他說，“不是什麼拜票，一方面是縣市政交流，一方面是觀光旅遊”。



民進黨籍屏東縣長潘孟安致詞表示，這次台灣南北距離400公里的城市交流，一個是台灣政經文化中心，完全都會化城市，一個是農業觀光大縣，定調不同，希望台北市政府公務人員休假到屏東玩。



潘孟安說，4年前拜訪柯文哲，希望台北市政府在屏東小琉球早期少年感化院的土地能無償撥用，前年完成撥地，第1批撥用土地0.5公頃，興建小琉球護理之家，今年底可營運，第2批土地撥用1.7公頃，將做開心農地、少年關懷及長照等全人關懷中心，台北市對於屏東農產也相當幫助。



潘孟安說，“吃人一斗，還人一口”，今天交流屏縣府將給予台北市最大招待。他也多次提到，如果高鐵能趕快南延，台北到屏東就不必輾轉耗費這麼多時間。



柯文哲市府團隊今天將參訪職人町、和平共融式公園、勝利星村眷村園區和孫立人行館、演藝廳，午餐縣府以屏東農特產宴請柯文哲市府團隊；下午，柯文哲私人行程驅車南下恆春，品嚐恆春知名鴨肉冬粉、參觀恆春東門及逛墾丁大街。