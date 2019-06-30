特朗普記者會關於美中貿易談判和華為詳錄

特朗普在大阪G20峯會後舉行記者會 中評社華盛頓6月29日電（記者 余東暉）特朗普29日傍晚在離開大阪之前舉行歷時1小時15分鐘的記者會。以下是根據白宮發佈的現場文字記錄，有關中美貿易談判和華為問題的問答詳細內容：



在開場致辭部分，特朗普說：這些會議非常棒。我想大多數人感興趣的是中國。我與習主席開了一個很棒的會議。自從我就任總統以來，我們就認識彼此。你們很多人一年前在中國參加了這個活動，當時我從未見過那麼漂亮的事情。我們昨晚共進晚餐。那是在北京發生的不可思議事情。紅地毯為我們所有人鋪開——為我們的國家。



我們舉行了很好的會談，我們將繼續談判。我承諾，至少在目前，我們不會提高對中國的關稅。我們不會再增加一大筆錢——我們還有3500億美元可以徵稅，我們不那樣做。我們將與中國就我們剛談過的問題進行合作，看看我們能否達成協議。



中國將開始與我們協商，他們將開始向我們的農民花錢，甚至在談判期間，我們中西部偉大的農民。我稱他們為“偉大的愛國者”。中國將會購買大量的食品和農產品，而且他們很快就會開始購買，幾乎是立即購買。我們要給他們列出我們想讓他們買的東西。



我們的農民將成為巨大的受益者。你知道，如果你看看農民——15年來，在我進入這個位置之前，農場和農民都過得很艱難。如果你看這張圖，它是——它是下降的，相當大的下降。很大程度上是因為北美自由貿易協定是一個糟糕的協議。



也許世貿組織更糟。世貿組織從1995年開始——從那時起，中國就像一艘火箭船。它幾乎是平的，然後突然間，他們加入了世貿組織，他們一飛沖天。從那時起，我們損失了大量的錢。世貿組織是一個糟糕的協議。