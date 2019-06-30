快評：“去中國化”是假議題 但危害性極大

中評社快評/中國國民黨2020初選第二場政見發表會6月29日下午3點在台中福華飯店舉行，主題為青年、社會、文化、教育四大議題，5位參選人過招。高雄市長韓國瑜在第一階段發言時說，過去二十年的“去中國化”是一場政治騙局，說穿了都是為了選舉。但2020年的台灣不能再搞這種文化革命，我們已經失去了20年前可以成為全球華人文化圈中心的契機，台灣不能一錯再錯……



我們認為，韓國瑜說台灣過去二十年的“去中國化”是一場“政治騙局”和“文化革命”，非常形象、切貼。其實“去中國化”是一個僞命題，因為融入到台灣民眾血液里的中國文化內涵是不可能去掉的。正如國民黨初選參選人、孫文學校總校長張亞中在同一個場合所說，從血緣文化上來看，台灣人當然是中國人；從法律政治上來說，“中華民國”的國民當然也是中國人，我們既是台灣人也是中國人。



不過，雖然“去中國化”是一個僞命題，台灣不可能真正的“去中國化”，但是作為一個騙局，在行騙的過程中，對台灣還是有很大的危害，包括造成民眾國家民族認同的錯亂、社會的對立和分化，潛藏嚴重的政治危機等。



“去中國化”與台獨是一體兩面，都是僞命題，都不可能實現，但台灣政治人明知其不對、不能而為之，為了選舉行騙，是一種不負責任的行為，危害極大。

