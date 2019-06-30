“球鞋文化”的發展需要理性市場

中評社北京6月30日電／“平常搖不到鞋的朋友，有好幾個都搖到了！”近日，球鞋愛好者田超塵的幾位“鞋友”在阿迪達斯中國官方網站“搖號中簽”，獲得了購買一款售價為1899元銀粉色“椰子鞋”的資格。線上搖號、實體店抽簽、加價代購……對很多人來說，想買到一雙熱門的運動鞋並非易事。火爆的“椰子鞋”們不僅俘獲了消費者，也形成了完整的產業鏈和營銷方式，甚至被炒出天價。



一雙球鞋，之所以能成為“爆款”，一方面是被品牌商和經銷商通過饑餓營銷方式“炒作”出來的，而另一方面則是源於球鞋設計師們的創新創意與精心設計。對於擁有購買能力的消費者而言，似乎“舒適度”“時尚感”等並非他們的關注點，他們更在乎的往往是“球鞋”背後的文化價值。



誠如茶友品茶，對於一款普洱生茶而言，年代越久價值越高，倒不只是因為它的口感越來越好，而是茶友們可以品味到更濃更高的文化價值。同樣，對於“鞋友”們而言，買鞋的目的未必是為了日常的穿搭，亦非時尚的外形或舒適的腳感，而是它所承載的童年、偶像、故事、品味、歷史等元素，使它與消費者產生了某種“共鳴”，成為了消費者眼中的“橋梁紐帶”。



當一款商品，不僅能滿足實用性，更能滿足消費者的精神需求時，買到它們的確“物超所值”。然而，一味地炒作，抬高價格，雖能牟取短期的暴利，但根據市場規律，價格越高，需求越少，“天價球鞋”勢必會讓不少知鞋、懂鞋、愛鞋的“鞋友”們望“鞋”興嘆，久而久之，“鞋友圈”越來越少，不僅不利於鞋文化的繼承與傳播，對缺少了足夠專業消費信息反饋的設計師們而言，亦會靈感枯竭、“利”字當先，使得未來的“球鞋”設計偏離正軌，導致徒有其形，而不再有“靈性”、“底蘊”及“共鳴”。



在一部紀錄片中曾介紹過一群車友，他們熱衷於改裝老爺車，在更換設備與零部件的同時，最大限度的保留車的外形，在讓老車“脫胎換骨”的同時，又不失其昔日的風采。他們還會時不時地聚在一起，談論車文化，交流改裝心得，一時興起還會用車“較量”一番。這些老車價格低廉，經過改裝，不僅滿足了車友們的出行需求，更給予了他們極高的精神滿足，既享受到了老車帶來的幸福感，又極大地傳播和豐富了車文化，誠可謂“車之幸”，更是車友之幸。



對於運動鞋市場而言，炒作並不能讓鞋的價值越來越高，更不利於鞋文化的傳承與發展。讓價格符合價值，讓市場歸於理性，如此，方能讓更多消費者買到稱心如意的“球鞋”，也才能讓“球鞋文化”更好的傳承與發展。



來源：千龍網

