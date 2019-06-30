王東京：研究當前我國收入分配的三個角度

中評社北京6月30日電／改革開放40多年來，收入分配一直是社會普遍關注的問題，目前學界討論的焦點集中在三方面：一是我國在公有制基礎上發展市場經濟為何會出現收入分配差距？二是怎樣衡量當前的收入分配差距？三是如何調節收入分配差距？回答以上三個問題，關鍵是要選准正確的研究角度，如果研究角度不對，得出的結論必然似是而非。



研究當前我國收入差距的形成： 應從交換角度分析



中國成功地從計劃經濟體制向市場經濟體制轉軌，其中一個重要標誌，是分配體制從單一按勞分配轉向“以按勞分配為主體，多種分配方式並存”。經濟學研究表明，市場經濟的分配與交換是同一個過程，因此我們討論市場經濟下收入分配差距形成的原因，不能僅就分配談分配，而應從交換角度研究和分析。



關於收入來源與收入分配，薩伊於19世紀初曾提出所謂的“三位一體公式”：資本—利潤、土地—地租、勞動—工資。我們知道，馬克思在《資本論》中批評過薩伊，說他混淆了收入來源與收入分配的區別，並指出資本得到利潤、土地得到地租，並不是資本創造了利潤或土地創造了地租，資本與土地不過是創造收入的條件。



馬克思的分析是對的，收入只能來源於勞動者的勞動，可這是否意味著其他要素就不能參與收入分配呢？當然不是。事實上，只要建立市場經濟體制，就必須允許全要素參與分配。讀者想想，黨的十六大報告為何提出“確立勞動、資本、技術和管理等生產要素按貢獻參與分配的原則”？我認為，原因很簡單，如果我們不確立這個原則，就無法調動全社會資源參與社會主義現代化建設。



往深處想，市場經濟下實行按要素分配，其實是與市場經濟的前提有關。市場經濟是交換經濟，而商品交換需要有兩個前提：一是商品要有不同的占有主體；二是保護產權。馬克思在分析商品交換時曾經指出：“商品不能自己到市場去，不能自己去交換。因此，我們必須找尋它的監護人，商品所有者。”同理，生產要素也是商品，若沒有占有主體，也不能自己進入市場去交換。



商品交換為何要保護產權？或者反過來問：如果一個國家不保護產權意味著什麼？這無疑是默認弱肉強食規則，意味著搶劫盜竊、欺行霸市等行為皆不違法。倘如此，不僅不可能產生商品交換，反而會導致強盜橫行。14、15世紀英國的圈地運動，就是這方面的例證。



商品交換要保護產權，而產權被保護，那麼收入就只能按要素分配。為何作此推斷？讓我用下面的例子解釋：假定有三個人分別是資本、土地和勞動力的所有者，經過共同協商，他們將各自生產要素組合起來辦企業，結果一年收入了100萬元。請問這100萬元怎麼分配？假如國家保護產權，三個要素的所有者都應參與分配，否則剝奪任何一方的分配權，都會造成對產權的侵犯。



時至今日，人們對按要素分配已有共識，當前人們的困惑是，按要素分配為何會出現收入差距？對此馬克思早就為我們提供過分析視角。馬克思明確講，利潤是資本的價格，地租是土地的價格，工資是勞動力的價格。從這個角度看，按要素分配其實就是給要素定價。價格要由供求決定，供不應求的要素價格會高，供過於求的要素價格會低，由於要素的稀缺度不同，在收入分配中的占比也必然不同。



懂得了上面的原理，我們就不難解釋我國為何會存在收入差距。在中國現階段，勞動、資本、技術、管理諸要素中，勞動力相對豐富，資本和技術相對稀缺，由此便決定了資本、技術等要素的收益率會高於勞動要素的收益率。可見，我國當前收入分配出現差距與社會制度無關，而是要素的稀缺度不同所形成的結果。



衡量當前我國收入差距：應從消費角度比較



學界通常用基尼系數衡量收入差距，基尼系數作為衡量收入差距的工具並沒有錯，關鍵是我們對收入怎樣理解。在經濟學裡，收入分資產性收入和勞動收入兩種：資產性收入是指投資利潤，而勞動收入則主要指工資。目前人們希望縮小收入差距，那麼我們就得弄清楚這個差距的含義是什麼？究竟是指資產性收入與勞動收入的差距，還是僅指工資性收入之間的差距？



舉例說吧。某民營企業一年利潤為2000萬元，而某員工一年工資為10萬元。若從資產性收入看，企業主收入是2000萬元，兩相比較，企業主收入是員工收入的200倍，差距可謂大也。可值得注意的是，若從收入使用的角度看，利潤卻不同於工資：利潤主要用於擴大再生產，而工資則主要用於個人消費。若用利潤與工資之比來反映收入分配差距，是否也不太合理？



嚴格地講，資產性收入並非企業主個人收入。費雪1930年出版的《利息理論》曾給收入下過定義，說“收入是一連串事件”。意思是，貨幣只有當人們用於購買食物、衣服、汽車等進行享用時才成為收入，沒有享用的貨幣，是資產或財產。如某企業主一年進賬1000萬元，其中20萬元用於個人消費，980萬元用於投資。按照費雪的定義，20萬元是他的收入，980萬元則是他的資產。



不難看出，費雪是將收入定義為個人消費費用。現在的問題是，比較收入差距我們應選擇哪種口徑的收入？在我看來，選擇何種口徑的收入要取決於比較收入差距的目的。當年馬克思選擇用資本家利潤(剩餘價值)與工人工資作對比，目的是為了揭示資本積累的歷史趨勢，喚醒工人推翻資產階級。而我們今天研究收入差距的目的顯然不同，是為了給政府調節收入分配提供依據。



正因為目的不同，研究當前我國的收入差距就不能用利潤與工資作比較。前面說過，利潤會轉化為投資，投資形成的資產雖為企業主所有，但主要不是用於企業主個人消費。恰恰相反，企業資產越多，創造利稅越多，對社會的貢獻也就越大。從這個意義上說，企業主資產也是社會資產，所以不能簡單地將利潤算作企業主收入。



請讀者思考一個問題，將利潤算作企業主收入，除了誇大收入差距還有何實際意義？應該說，中國經濟發展能創造奇跡，民營經濟功不可沒。習近平總書記多次講，民營企業家是我們自己人。在我國目前經濟體系中，民營經濟貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業，90%以上的企業數量。

