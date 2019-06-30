解決小微企業融資難需多管齊下

中評社北京6月30日電／小微企業融資難是一個全球性話題，也是老話題，中國政府最近幾年連續出台措施，希望逐漸解決這一老大難問題。在支持創新創業、搞活微觀經濟的當下，這些措施具有非常重要的意義。



第一財經日報發表評論表示，毋庸諱言，儘管國家層面持續出台了不少政策，有關金融機構也持續加大了支持小微企業的力度，但小微企業融資難融資貴問題尚未得到全面緩解。



這一點，從6月26日的國務院常務會議議題也可以看出來。這次國常會確定要進一步出台降低小微企業融資實際利率的措施，決定開展深化民營和小微企業金融服務綜合改革試點等。為了確保小微企業貸款實際利率進一步降低，會議還提出深化利率市場化改革，完善商業銀行貸款市場報價利率機制；支持中小微企業通過債券、票據等融資；實施好小微企業融資擔保降費獎補政策等具體措施。



“重要的話要說三遍”，實際上，近年來關於切實解決小微企業融資難融資貴的政策信號，在中央層面上已經不止釋放了三遍。這反映出兩方面的問題，一是小微企業融資難融資貴的問題沒有得到徹底解決，二是解決這個問題難度很大，需要下更大的氣力。



文章認為，解決融資貴問題的前提是解決融資難，小微企業從“正規渠道”融不到資，也就不用談融資貴。事實上，對許多金融機構來說，對小微企業的貸款，尤其是信用貸款依然十分審慎。國家審計署發布的最新數據顯示，截至2019年3月底，抽查的18家銀行民營企業貸款中信用貸款僅占18.36%，相信對小微企業而言，這個比例更低。在抵押貸款中，金融機構大多偏好房產等“硬”資產，專利權等“輕”資產受限較大。



對大多數小微企業來說是沒有房產等“硬”資產作為抵押物的，於是一些網貸等金融形式就活躍了起來。雖然這些融資方式是以信用貸款的形式出現，但融資成本較高，一般情況下年化利率少則18%，多則30%以上。這個利率對有核心技術的科技創新企業來說，是可以勉強接受的，因為這些企業具有較高的成長性，但對大多數小微企業來說是一道邁不過去的坎兒。



當然，也不能一味責怪銀行，要從兩端分析原因，一方面小微企業體量小，可供抵押的物品資產少；另一方面，金融產品供給端存在結構性差異，傳統銀行的金融服務主要針對大企業，貸款服務流程複雜、周期長，它無法滿足小微企業“短頻快”的融資需求，因此導致供求雙邊不能對接。



值得關注的是，民間和網絡借貸這種操作模式也可以給“正規”金融機構提供借鑒。民間和網絡借貸規模小，抗風險能力差，而它們敢於出貸，說明它們對企業進行了深入考察。“正規”金融機構過去不太願意給小微企業貸款，很重要的一個原因是信息不對稱帶來的潛在風險。



文章表示，其實，隨著大數據和科技的發展，信息不透明不對稱的問題，也可以逐漸得到解決。包括阿里、平安、騰訊等互聯網公司和普惠性金融機構，正利用大數據幫助小微企業提高信息質量，構建物聯網技術，通過可追蹤、可分析的數據來判斷小微企業的資金鏈和經營狀況，並預估發展前景和利潤情況等。



這些信息省去了此前需要靠人力來查驗的麻煩，而且準確性高，對於很多金融機構很有幫助，從而也可以構建出關聯到實體小微企業和金融機構需要的信用關係。隨著區塊鏈、物聯網、人工智能的發展，這些技術可以很好地幫助金融業進行風險控制。



文章指出，解決小微企業融資難問題，需多管齊下，持之以恒。一方面要從觀念上充分認識到小微企業在經濟發展中的重要作用，不能“重大輕小”，小微企業在“穩就業”等方面的作用是不可替代的；另一方面，除了國家層面和地方政府創新扶持政策，有效提升銀行對小微企業貸款的積極性外，還應大力推廣先進科技在金融中的使用，讓扶持小微企業的措施更加具體和精准。



