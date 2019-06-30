中國通過疫苗管理法　對疫苗實行最嚴格管理制

中評社香港6月30日電／歷經最高立法機關三次審議，十三屆全國人大常委會第十一次會議29日表決通過了疫苗管理法，自2019年12月1日起施行。這是中國對疫苗管理進行的專門立法，將對疫苗實行最嚴格的管理制度，堅持安全第一、風險管理、全程管控、科學監管、社會共治。



據新華社報道，專家指出，這部疫苗管理的專門法律，回應了人民群眾的期待，解決疫苗管理中存在的突出問題，在制度設計中充分體現了藥品食品領域“四個最嚴”的要求。



作為管理法，法律的“牙齒”很重要。從2018年12月底全國人大常委會第一次審議到近日的第三次審議，有關疫苗違法犯罪行為的法律責任一直在“加碼”。疫苗管理法明確，疫苗犯罪行為依法從重追究刑事責任；對違法生產銷售假劣疫苗，違反生產、儲存、運輸相關質量管理規範要求等情形的，設置了比一般藥品更高的處罰；落實“處罰到人”要求，依法實行罰款、行政拘留、從業禁止直至終身禁業等。



疫苗管理法還為疫苗管理的全鏈條、各環節、各主體都設定了嚴格的責任。有些是制度上的創新，比如國家將實行疫苗全程電子追溯制度、預防接種異常反應補償制度和疫苗責任強制保險制度等。



有些是對原有措施的“升級”。在生產環節，疫苗管理法提出，國家對疫苗生產實行嚴格准入制度。從事疫苗生產活動，要在藥品管理法規定的從事藥品生產條件之外，滿足更加嚴格的條件。