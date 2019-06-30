習近平同美國總統特朗普舉行會晤

當地時間6月29日上午，國家主席習近平同美國總統特朗普在日本大阪舉行會晤。 中評社北京6月30日電／國家主席習近平29日同美國總統特朗普在大阪舉行會晤。兩國元首就事關中美關係發展的根本性問題、當前中美經貿摩擦以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，為下階段兩國關係發展定向把舵，同意推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。



當地時間6月29日上午，國家主席習近平同美國總統特朗普在日本大阪舉行會晤。新華社記者 鞠鵬 攝



習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。回顧中美建交以來的40年，國際形勢和兩國關係都發生了巨大變化，但一個基本的事實始終未變，那就是中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好。當前，中美關係遇到一些困難，這不符合雙方利益。中美兩國雖然存有一些分歧，但雙方利益高度交融，合作領域廣闊，不應該落入所謂衝突對抗的陷阱，而應相互促進、共同發展。總統先生多次表示，希望搞好中美關係；你還表示百分之百地贊同雙方要相互尊重、互惠互利。這是我們應該牢牢把握的正確方向。雙方要按照我同總統先生確定的原則和方向，保持各層級交往，加強各領域合作，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。



特朗普表示，很高興同習近平主席再次會面。我對2017年對中國的訪問仍然記憶猶新，那是我最愉快的一次出訪。我親眼看到了非常了不起的中華文明和中國取得的非常偉大的成就。我對中國沒有敵意，希望兩國關係越來越好。我珍視同習近平主席保持良好的關係，願意和中國加強合作。特朗普表示，美方將和中方按照兩國元首確定的原則和方向，努力工作，共同推進以協調、合作、穩定為基調的美中關係，並表示相信美中元首此次會晤將有力推動美中關係發展。



關於經貿問題，習近平強調，從根本上講，中美經貿合作的本質是互利雙贏。中美雙方存在巨大利益交集，兩國應該成為合作好夥伴，這有利於中國，有利於美國，也有利於全世界。中方有誠意同美方繼續談判，管控分歧，但談判應該是平等的，體現相互尊重，解決各自合理關切。在涉及中國主權和尊嚴的問題上，中國必須維護自己的核心利益。作為世界前兩大經濟體，中美之間的分歧終歸是要通過對話磋商，尋找彼此都能接受的辦法解決。



習近平強調，中方希望美方公平對待中國企業和中國留學生，保證兩國企業經貿投資正常合作和兩國人民正常交流。



特朗普表示，美方希望通過協商，妥善解決兩國貿易平衡，為兩國企業提供公正待遇。美方將不再對中國出口產品加征新關稅。希望中方能從美國增加進口。美方願同中方達成彼此都可接受的貿易協議，這將具有歷史意義。



當地時間6月29日上午，國家主席習近平同美國總統特朗普在日本大阪舉行會晤。新華社記者 謝環馳 攝



兩國元首同意，在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商，美方不再對中國產品加征新的關稅。兩國經貿團隊將就具體問題進行討論。



特朗普表示，中國有很多非常優秀的學生。我一直歡迎中國留學生來美國留學。



習近平闡述了中國政府在台灣問題上的原則立場。特朗普表示，我重視中方在台灣問題上的關切，美方繼續奉行一個中國政策。



習近平重申了中方在朝鮮半島問題上的原則立場，表示中方支持美朝領導人保持對話接觸，希望美朝雙方顯示靈活，相向而行，盡快重啟對話，找到解決彼此關切的辦法。中方願為此繼續發揮建設性作用。特朗普表示，美方重視中方在朝鮮半島問題上的重要作用，願同中方保持溝通協調。



丁薛祥、劉鶴、楊潔篪、王毅、何立峰，以及美國國務卿蓬佩奧、財政部長姆努欽等多位政府高級官員出席。



來源：新華網