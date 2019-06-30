聯邦法官禁挪用資金建邊界圍牆　 特朗普上訴

中評社香港6月30日電／美國聯邦法官28日做出判決，禁止特朗普政府挪用25億美元反毒活動資金用來興建美墨邊界圍牆，不滿此判決的美國總統特朗普隨即提起上訴。



中央社報道，美國司法部律師在向法院提交的文件中表示，他們正式就28日的聯邦地區法院判決，向第九巡迴上訴法院提起上訴。



特朗普今天在日本二十國集團（G20）峰會記者會期間表示：“我們立即上訴，且我們認為必定能贏得上訴。沒理由該發生這種事。”



特朗普宣稱，沿美墨邊界興建圍牆是遏阻非法移民及毒品走私所不可或缺，但他迄今仍未能說服國會批准撥款興建。



特朗普政府於今年2月決定繞過國會，宣布國家進入緊急狀態，動用總統緊急權限挪移67億美元國會已批准的其他用途資金，用來興建邊界圍牆。民權團體和包括加州在內的多個州，提告挑戰特朗普此舉。



加州奧克蘭聯邦地區法院法官吉裡安在兩項判決中指出，特朗普政府提議挪用國防部反毒活動資金違法。



其中一項判決針對加州代表20個州串聯提起的訴訟。另一判決是針對美國民權聯盟、喜艾拉協會及南部邊界社區聯盟聯手提起的訴訟，它們主張興建圍牆構成

環境威脅。



加州檢察長貝塞拉28日晚發表聲明說，“這些判決嚴厲阻止總統特朗普非法攫取資金，挪移25億美元未獲授權經費，用於他偏愛的計劃。總統特朗普成功建造的只有憲法危機，有立即危害本州的危險。”