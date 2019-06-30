特朗普稱有可能在朝韓非軍事區會見金正恩

6月29日，在日本大阪，美國總統特朗普出席二十國集團領導人大阪峰會結束後的美方記者發布會。美國總統特朗普29日在大阪說，他即將離開日本訪問韓國，並有可能在朝韓非軍事區會見朝鮮最高領導人金正恩。（圖片來源：新華網） 中評社北京6月30日電／美國總統特朗普29日在大阪說，他即將離開日本訪問韓國，並有可能在朝韓非軍事區會見朝鮮最高領導人金正恩。



特朗普是在二十國集團領導人大阪峰會結束後的美方記者發布會上作出上述表示的。



當天早些時候，特朗普通過社交媒體表示，有意利用6月29日至30日訪問韓國的機會，前往非軍事區與金正恩“握手並問好”。



特朗普說金正恩對這一想法表示可以接受，並稱自己非常願意跨過軍事分界線進入朝鮮。



當天，朝鮮外務省第一副相崔善姬發表談話說，朝方認為特朗普在社交媒體上提出的在朝韓非軍事區會見金正恩的提議“非常有趣”，但朝方未收到與此相關的正式提議。



據朝中社當天公布的談話內容，崔善姬表示，“如果朝美首腦會見能按照特朗普總統的意見在‘分裂之線’得以實現，這對於進一步加深兩國首腦間已形成的親密關係及兩國關係的進展，將是又一有意義的契機”。



特朗普計劃於29日晚間抵達韓國首都首爾，並於30日和韓國總統文在寅就朝鮮半島問題舉行會談。他計劃於30日訪問朝韓非軍事區。



去年6月，朝美領導人在新加坡首次會晤並簽署聯合聲明，就“建立新的朝美關係”及“構建朝鮮半島持久穩定和平機制”達成一致。



今年2月底，第二次朝美領導人會晤在越南河內舉行，因在解除對朝制裁和無核化措施方面存在分歧，雙方未能簽署共同文件，朝美對話陷入僵局。



朝中社6月23日報道說，金正恩收到了特朗普的親筆信。金正恩表示，“信中包含良好內容”，他將“慎重考慮（信中）有趣的內容”。



朝鮮表示特朗普會見金正恩提議“非常有趣”。



來源：新華網