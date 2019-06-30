馬布裡上任後首次公開亮相　

中評社北京6月30日電／北控隊新任主帥馬布裡28日在弘赫國際體育中心召開了媒體見面會，這也是“馬指導”上任後首次公開亮相。在採訪中他表示，目前球隊小外援已基本確定是多米尼克·瓊斯，而對CBA選秀“狀元簽”呼聲很高的王少傑，他也表達出了欣賞之意。



瓊斯曾在遼寧、吉林、山西等多支CBA球隊效力，對於這位成名已久的外援，馬布裡表示：“瓊斯基本已經確定成為下賽季球隊的小外援，瓊斯的身體、能力很突出，只是缺一個大舞台來展現自己，以我對瓊斯的了解，瓊斯能夠勝任球隊小外援這個位置。”



對於自己在首鋼時期的老搭檔莫里斯即將來北控試訓的消息，馬布裡表示：“莫里斯過段時間會來試訓，會給這個曾經的好兄弟一個機會，但是我也會接觸一些其他的球員，所以大外援這個位置還需要一段時間才能確定。”



即將在下個月進行的CBA選秀大會上，手握“狀元簽”的北控將成為焦點。對於近段時間炙手可熱的新星、來自北京大學的內線王少傑，馬布裡評價道：“目前看王少傑（成為狀元）的希望很大，我也特意去看了王少傑的比賽，對王少傑的表現也很滿意，我覺得他可以勝任CBA的比賽。”



上個賽季的北控隊成績不盡如人意，這個休賽期，俱樂部臥薪嘗膽，邀請馬布裡擔任球隊主教練，新賽季向季後賽發起衝擊。對於下賽季目標，馬布裡說：“我今天不想當著大家的面說，我要帶北控奪得冠軍或者其他什麼樣的承諾，但是我們可以把訓練做成冠軍級別的訓練，把想法做成冠軍級別的想法，在場上的表現也要做成冠軍級別的表現，只要把過程做到位，結果自然會好的。”



這也將是馬布裡首次以主教練身份參加CBA比賽，對於自己的新角色，馬布裡坦言自己也有點忐忑，他說：“當收到北控讓我當主教練的邀請時，我的心裡面有些猶豫，因為我不知道是否已經做好了準備，但是北控隊對我說的是，我們需要你，而不是我們想要你。當我想要打最後一年球的時候，北控滿足了我，所以我覺得現在是時候來回饋北控俱樂部了。”



對於做球隊主帥的經驗問題，馬布裡表示：“對我來說，所有的東西都是挑戰，每天都會學到新的東西。雖然是第一次當職業球隊的主教練，但是我在這個聯盟已經打拼了十年，職業生涯20年，我從不同教練身上學到了不同的東西，尤其是之前和閔指導（原北京首鋼隊主教練閔鹿蕾）在一起，知道怎麼去做一個贏球的球隊教練，從閔指導身上也學到很多東西。所有東西都是挑戰，但是每天都是新的開始。”



來源：新華網